Dit is trailer 2 van DC-serie Lanterns: met onthulling van een nieuw personage

Entertainment19 mei , 15:00doorLaura Jenny
HBO Max heeft een nieuwe trailer uitgegeven van Lanterns, de aankomende DC-serie waarin Kyle Chandler en Aaron Pierre de hoofdrollen spelen. Ze spelen de intergalactische agenten Hal Jordan en John Stewart die op pad gaan om een moord te onderzoeken op aarde. In de nieuwe trailer zien we onder andere dat Laura Linney in de serie voorbij.

De serie heeft een heel andere toon dan we gewend zijn van eerdere Green Lantern-producties. Het is wat meer True Detective-achtig. Het bestaat uit 8 afleveringen en het is gebaseerd op DC Universe Chapter One: Gods and Monsters. Green Lantern is niet één held, het zijn buitenaardse helden die een ring krijgen waardoor ze speciale gaves krijgen. Showrunner is Chris Mundy.
Het nieuwe seizoen van Lanterns is vanaf 16 augustus te zien op HBO Max.

