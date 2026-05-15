Sinds deze week staat The Punisher op Disney+ en dat is altijd een zeer gewaardeerd stripfiguur. Het comic-personage is namelijk niet helemaal een goedzak, maar ook niet helemaal evil. In de nieuwe serie blijkt hij echter ook niet altijd helemaal zichzelf te zijn: er is per ongeluk CGI -beeld in de uiteindelijke versie van de serie geslopen.

CGI-Punisher

Er is een CGI-beeld te zien in de Punisher dat nu op Disney+ staat. Onze antiheld valt op een gegeven moment van een dak op een kast en de val is nogal -sorry voor de woordgrap- opvallend. Hij beweegt zich namelijk als een soort AI-figuurtje waarbij de armen en benen overdreven beweeglijk zijn. Frank Castle is sportief, maar zo beweeglijk als dit gaat toch ook hem een brug te ver.

Kijkers moeten er enerzijds om lachen, anderzijds snappen ze niet dat een grote studio als Marvel dit niet heeft gezien. Hoe de held van de show, gespeeld door Jon Bernthal, ineens in een soort gamepersonage verandert is zodanig opvallend, dat het veel eerder onderschept had moeten zijn.

Maar Marvel komt nu terug met een heel ander verhaal: zo zou de stunt wel degelijk echt zijn en worden er ook beelden van achter de schermen gedeeld om het te tonen. Marvel laat weten: "Deze scène in The Punisher: One Last Kill was een daadwerkelijke opname op de set met Jon Bernthal. De enige VFX die voor dit shot werden gebruikt, was het vervangen van het gezicht van de stuntman door dat van Bernthal. Bernthal voerde het begin van de stunt zelf uit, waarna zijn stuntman het overnam voor de impact."

Marvel komt er hier dus nog wel goed mee weg, maar het blijft er wel raar uitzien en of het nou echt is of nep, had Marvel dat erin moeten houden? Verder is de serie ook wat minder goed ontvangen dan Marvel en Disney hadden gehoopt, want dialoog is slecht verstaanbaar door een verkeerde geluidsmix. Hier is Disney echter mee bezig. The Punisher: One Last Kill i s sinds 12 mei op Disney+ te zien.