Het klinkt een beetje vreemd om uit te kijken naar het moment waarop je reclame kunt kijken, maar het is een grote plus dat Netflix met reclame naar Nederland en België komt. Het betekent namelijk dat je veel minder voor je abonnement gaat betalen. In ruil daarvoor kijk je zo'n 5 minuten per uur naar reclame. Reclame die misschien ook nog wordt afgestemd op wat je kijkt, zo is het plan van de streamingdienst.

Netflix heeft al sinds 2022 een abonnement met reclame, maar het is tot nu toe in onder andere de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland beschikbaar. Het legt de streamingdienst bepaald geen windeieren: het heeft in een jaar tijd een groei doorgemaakt van 94 miljoen naar 250 miljoen abonnees. In 2025 heeft Netflix 1,5 miljard dollar aan inkomsten gegenereerd dankzij de commercials. De rode N overweegt om ook zijn verticale content van reclame te voorzien.

Het heeft er ook grote plannen mee. Naast het beschikbaar maken van dit goedkopere abonnement in landen als Nederland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en België, wil het dus ook meer gepersonaliseerde reclames tonen gebaseerd op wat je kijkt. Wel is het nog de vraag hoeveel het abonnement zal kosten: het was in Amerika in 2022 6,99 euro, maar inmiddels is het al met 2 dollar omhoog gegaan.

