Het klinkt een beetje vreemd om uit te kijken naar het moment waarop je reclame kunt kijken, maar het is een grote plus dat Netflix
met reclame naar Nederland en België komt. Het betekent namelijk dat je veel minder voor je abonnement gaat betalen. In ruil daarvoor kijk je zo'n 5 minuten per uur naar reclame. Reclame die misschien ook nog wordt afgestemd op wat je kijkt, zo is het plan van de streamingdienst.
Netflix met reclame
Netflix heeft al sinds 2022 een abonnement
met reclame, maar het is tot nu toe in onder andere de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland beschikbaar. Het legt de streamingdienst bepaald geen windeieren: het heeft in een jaar tijd een groei doorgemaakt van 94 miljoen naar 250 miljoen abonnees. In 2025 heeft Netflix 1,5 miljard dollar aan inkomsten gegenereerd dankzij de commercials. De rode N overweegt om ook zijn verticale content van reclame te voorzien.
Het heeft er ook grote plannen mee. Naast het beschikbaar maken van dit goedkopere abonnement in landen als Nederland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en België, wil het dus ook meer gepersonaliseerde reclames tonen gebaseerd op wat je kijkt. Wel is het nog de vraag hoeveel het abonnement zal kosten: het was in Amerika in 2022 6,99 euro, maar inmiddels is het al met 2 dollar omhoog gegaan.
Andere streamingdiensten
Misschien kunnen we kijken naar andere streamingdiensten
die zo'n type abonnement al bieden: HBO Max, Disney+ en Videoland hebben dit soort abonnementen al. HBO Max kost 5,99 euro per maand, Disney+ kost 6,99 euro per maand en Videoland kost ook 6,99 euro. Het is dan ook waarschijnlijk dat Netflix ook voor zo'n prijsstelling kiest. En dat is een groot verschil met het basisabonnement dat 16 euro per maand kost. Daarvoor krijg je dus wel reclame en onze ervaring bij andere streamingdiensten is dat die wel heel vaak in herhaling valt. Maar het is niet zo heel veel per uur, dus voor de meeste mensen is dit wel te overzien. Het feit dat in andere landen al zoveel mensen je voorgingen spreekt boekdelen. Bovendien kun je voor de prijs van twee streamingdiensten met reclame ook één streamingdienst hebben zonder reclame en voor veel mensen is die keuze toch wel snel gemaakt.