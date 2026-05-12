Tien jaar Netflix wereldwijd: dit is de impact in cijfers

Op 6 januari 2016 deed Netflix iets wat niemand had verwacht: het bedrijf breidde zijn dienst in één dag uit van ongeveer 60 landen naar meer dan 190. Bijna alle landen ter wereld kregen tegelijkertijd toegang tot het platform. Tien jaar later heeft Netflix een eigen website gelanceerd - The Netflix Effect - die de werkelijke impact van die beslissing in kaart brengt. De cijfers zijn indrukwekkend.

$325 miljard aan economische waarde

In de afgelopen tien jaar heeft Netflix meer dan $325 miljard bijgedragen aan de wereldeconomie in bruto toegevoegde waarde. Dat gaat verder dan abonnementsgeld - het omvat investeringen in lokale producties, toeleveranciers, postproductie, locaties en alles wat daarmee samenhangt.

Netflix heeft meer dan $135 miljard geïnvesteerd in series en films , inclusief eigen producties en gelicenseerde titels van partners wereldwijd.

425.000 banen

Netflix-producties hebben meer dan 425.000 directe banen gecreëerd voor acteurs, schrijvers, regisseurs, onderzoekers en VFX-artiesten. Daar bovenop kwamen meer dan 700.000 extra medewerkers en dagjesmensen.

Netflix heeft gefilmd in meer dan 4.500 steden en dorpen wereldwijd - ver buiten de traditionele filmmachten Los Angeles, New York en Londen. Lokale economieën profiteren direct van de aanwezigheid van een productie.

Niet-Engelstalige content domineert

Tien jaar geleden was de wereld van streamingcontent vrijwel volledig Engelstalig. Dat is radicaal veranderd. Een decennium geleden vertegenwoordigde niet-Engelstalig content minder dan een tiende van het totale kijkgedrag op Netflix. Vandaag is dat meer dan een derde.

Netflix dubbt films en series in 36 talen en biedt ondertiteling in 33 talen aan.

De motor achter die verschuiving: Squid Game . Seizoen 1 is de meest populaire serie aller tijden op Netflix. De drie seizoenen zijn de drie meest populaire niet-Engelstalige shows ooit. Seizoen 3 trok in de eerste drie dagen meer dan 60 miljoen views en stond in 93 landen op nummer één.

Inmiddels heeft ongeveer 80% van alle Netflix-leden Koreaanse content gekeken, en meer dan 200 Koreaanse titels hebben de Global Top 10 bereikt.

Kijken over grenzen heen

In 2025 kwam 70% van het kijkgedrag op Netflix van leden die een titel bekeken uit een ander land dan hun eigen. Mensen kijken dus niet alleen naar lokale content - ze ontdekken actief verhalen uit andere culturen.

Reisgedrag verandert mee

Na het zien van een nieuwe plek op het scherm is een kijker 2,4 keer meer geneigd om te zeggen dat dat land zijn nieuwe topreisbestemming is. Van Virgin River-toerisme in Canada tot de Squid Game-locaties in Seoul - Netflix stuurt reisgedrag op een schaal die geen enkel toerismebureau kan evenaren.

Van 60 naar 190 landen

De beslissing van januari 2016 lijkt nu vanzelfsprekend, maar was destijds een enorme gok. Infrastructuur, lokalisatie, censuurwetgeving, betaalsystemen - in één dag moest dat allemaal voor 130 nieuwe landen geregeld zijn. Dat het werkte, heeft de entertainmentindustrie permanent veranderd.