Iedereen doet Wrapped nou toch na, dus Spotify zoekt iets anders om mensen te inspireren om hun Spotify-data op sociale media te delen. Dat heeft het nu gevonden in de Spotify 20. De muziekstreamingdienst is namelijk jarig, en om zijn 20-jarig bestaan te vieren gaat het terug naar wat jij allemaal door de jaren heen op de streamingdienst uitspookte. Van het allereerste nummer dat je ooit streamde tot het totaal aantal tracks waar je door de jaren heen naar luisterde. Ook kun je je eerste dag op Spotify herbeleven en te weten komen welke artiest je het allermeest hebt gestreamd. Een soort super-Wrapped dus.

Spotify 20

Je krijgt bovendien een afspeellijst met de 120 nummers die jij het meest hebt afgespeeld op Spotify. Zeker voor wie al vele jaren Spotify gebruikt kan dat een mooi all time favorites-lijstje zijn. Het is een soort persoonlijke tijdcapsule om te bezoeken, die je waarschijnlijk langs verschillende fases in je leven brengt. Die verdrietige tijd waarin je die ene ballad veel luisterde, maar ook die vakantie met vrienden waarin dat ene nummer de ultieme partysong was: het kan zomaar voorbijkomen in jouw Party of the Year(s).

Hoe langer Spotify blijft bestaan, hoe leuker dit soort playlists natuurlijk worden. Er zullen niet veel mensen al meteen 20 jaar lid zijn, maar waarschijnlijk zijn er wel veel Nederlander die wel 10 jaar lid zijn van de streamingdienst en dat biedt zelfs al een leuk inkijkje in wat je zoal hebt meegemaakt. In ieder geval geldt voor veel mensen dat muziek vaak gelinkt is aan herinneringen (we kennen allemaal die emotionele verhalen uit de Top 2000) en daarop speelt Spotify leuk in op zijn eigen verjaardag.

Muziek door de jaren heen

Het kan je in ieder geval inspiratie bieden voor je playlists en je krijgt er dus ook een heel nieuwe playlist bij. En natuurlijk wordt het allemaal zo aan je gepresenteerd dat je het ook lekker op social media kunt delen. Het geeft immers een nog veel breder beeld dan Spotify Wrapped. En het ziet er ook weer aantrekkelijk en 'deelbaar' uit. Je eigen vinden? Zoek op Spotify 20 op Spotify en je krijgt hem vanzelf.