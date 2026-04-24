Er is een koning van Spotify als het om meest gestreamde nummers gaat, maar die staat op de nummer 4 meest gestreamde artiesten ooit. Dit inzicht krijgen we van Spotify, nu de streamingdienst 20 jaar bestaat. Het Zweedse platform deelt namelijk welke artiesten het meest gestreamd zijn qua nummers, albums en in het algemeen. En ook leuk: podcasts en luisterboeken worden ook meegenomen.

Geen Nederlands lijstje

We hebben helaas geen lijstje van Nederlandse artiesten of specifiek wat we in Nederland dan het meeste luisteren, want op dit moment is het Nederlandstalige lied populairder dan ooit. Vorig jaar was Frenna de meest beluisterde artiest, maar we kunnen ons voorstellen dat André Hazes ook wel een grote hoeveelheid luisteraars zal hebben. Tegelijkertijd zijn we in Nederland, vaak meer nog dan andere landen, gefocust op Engelstalige muziek . Dus uit die wereldcharts kunnen we waarschijnlijk ook wel wat opmaken dat ook in Nederland veel wordt geluisterd.

Het mag geen verrassing zijn dat Taylor Swift de meestgeluisterde artiest is, al heeft zij niet de grootste hitnummers op haar naam staan. Die is voor The Weeknd met Blinding Lights. De artiest, die over een paar maanden in de Arena staat, heeft meer hits: Star Boy is er ook een. Het meest geluisterde album komt van een man die ook over een paar maanden in Nederland is en een stadion zal platspelen: 23 en 24 juni staat hij in Gelredome Arnhem: Bad Bunny. Zijn album Un Verano Sin Ti is het meest gestreamd ter wereld en dat is niet alleen voor Latino-artiesten en -fans goed nieuws, maar ook voor de Spaanse taal.

Taylor Swift en Sarah J. Maas

De mensen achter Sweater Weather, de nummer drie meest beluisterde track allertijden, zijn The Neighborhood en die staan 8 mei in de Ziggo Dome. Het is dus leuk om te zien dat veel populaire artiesten ons land aandoen. Qua podcasts is Joe Rogan het meest populair met zijn The Joe Rogan Experience, al wordt hij wel gevolgd door een heleboel true crime-podcasts. Verder zien we dat de Amerikaanse fantasy-auteur Sarah J. Maas extreem populair is als schrijver: ze staat drie keer in de top 7, met op nummer één A Court of Thorns and Roses.