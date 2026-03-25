Spotify heeft na de AI-DJ een nieuwe functie geïntroduceerd. Het heet SongDNA en het idee is dat het je meer leert over de verbanden die er zijn in de muziek . Het is een beetje een nerdy toevoeging, maar het kan leuke inzichten bieden.

SongDNA

Deze functie is alleen voor Premium-gebruikers en laat je overeenkomsten tussen nummers zien. Het gaat daarbij onder andere veel om samples, die inmiddels in veel meer muziekstijlen worden gebruikt dan hiphop, waar het bekend van is. Soms zijn het wel enorm vergezochte dingen, zoals hoe Harry Styles via 6 stappen bij de Wu Tang Clan terechtkomt. Let wel, het gaat vooral om de samples en toevoegingen binnen nummers. Het is dus niet: Styles heeft een nummer dat Watermelon Sugar heet, watermeloenen hebben pitjes, Gravel Pit van Wu Tang. Het gaat dieper dan dat.

Je kunt binnen Spotify nu zien met welke andere artiesten je favo artiesten hebben samengewerkt en wie er zoal verantwoordelijk is voor de muziek. Je komt zo meer geschiedenis over je favoriete tracks te weten en dat kan soms leuke inzichten geven en je mogelijk meer artiesten doen ontdekken. SongDNA is nu beschikbaar in Nederland en dit is hoe je het gebruikt.

Open de ‘Now Playing’-weergave als je een nummer via Spotify op je mobiel luistert. Scroll naar beneden voor de SongDNA-kaart. Je kunt erop tikken om de connecties binnen een nummer te vinden. Je kunt naar rechts swipen om te zien wie er allemaal aan een nummer hebben meegewerkt of waar een nummer een ‘band’ mee heeft.

Samples

Het gaat dus om samples die het nummer hebben gevormd, maar ook covers die erdoor geïnspireerd zijn. I Wanna Dance with Somebody van Whitney Houston is bijvoorbeeld het meest gesampled: 115 keer maar liefst. En de meest gecoverde artiest is de groep The Beatles met 12.468 nummers.