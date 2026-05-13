Ricky Gervais maakt animatieserie over katten voor Netflix

Ricky Gervais, de man die met The Office de sitcom opnieuw uitvond, keert terug op Netflix met een nieuw project: Alley Cats. Het is een geanimeerde sitcom voor volwassenen die op vrijdag 7 augustus 2026 wereldwijd op Netflix verschijnt.

Waar gaat het over?

Alley Cats volgt een groep verwilderde Britse katten uit alle lagen van de samenleving. Ze zoeken gezelschap, filosoferen over het alledaagse leven en belanden in situaties die variëren van grappig tot ronduit absurd. De serie is gepakt met Gervais' kenmerkende combinatie van humor, sociale observatie en een emotionele laag eronder.

Gervais speelt een kat genaamd Gus. Zijn eigen beschrijving van het personage: "Een vette, luie, onbeschofte, eigenzinnige figuur met tanden die niet zo slim of dapper is als hij denkt. Dus een behoorlijke rek."

De cast: een After Life-reünie

De cast herigt vrijwel de volledige bezetting van After Life : Tom Basden speelt Ponce, Andrew Brooke is Fang, David Earl vertolkt de memorabel genaamde Puke, Kerry Godliman, Jo Hartley als Kitten en Diane Morgan als Olive keren allemaal terug. Daarnaast zijn Tony Way en EastEnders-actrice Natalie Cassidy te horen.

Gervais zei eerder over zijn vaste crew: "Je kent ze, je vertrouwt ze, je weet wat ze goed zijn en het is gewoon leuker."

Productie

De zes afleveringen van elk 15 minuten worden geproduceerd door het Britse animatiestudio Blink Industries, bekend van Don't Hug Me I'm Scared. De serie wordt geanimeerd in een bold 2D-stijl. Gervais co-regisseert samen met Elliot Dear. Production designer is Tang Heng, eerder verantwoordelijk voor Kung Fu Panda 1 en 2.

Annecy Film Festival

De eerste twee afleveringen worden op 25 juni 2026 vertoond op het Annecy International Animation Festival in Frankrijk, waar Gervais persoonlijk aanwezig zal zijn.

Alley Cats verschijnt op 7 augustus 2026 op Netflix.