Max Verstappen ruilt dit weekend even de Formule 1 in voor een van de meest veeleisende uitdagingen in de autosport: de 24H Nürburgring. Voor de viervoudig wereldkampioen is het zijn eerste 24-uursrace ooit.

Verstappen rijdt voor Mercedes-AMG Team Verstappen Racing in een Mercedes-AMG GT3 , samen met teamgenoten Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella. Het team werkt samen met het Amerikaanse Winward Racing.

Niet zijn eerste keer op de Nordschleife

Verstappen is geen onbekende op het circuit. In 2025 behaalde hij zijn DMSB Permit Nordschleife en won datzelfde jaar nog een ronde van de NLS in een Ferrari 296 GT3. In de aanloop naar dit weekend verrichtte hij nog een extra sessie op de Nordschleife als voorbereiding.

Zijn veelzijdigheid liet hij vorige maand ook zien op Fuji Speedway, waar hij voor het eerst in een GT500-auto stapte - in stromende regen. Op zijn tweede vliegende ronde was hij al sneller dan ervaren Super GT-coureur Atsushi Miyake.

Vroege signalen zijn veelbelovend

Tijdens het kwalificatieweekend in april liet het team al zien waar het staat. Lucas Auer was de eerste die de negenminutengrens doorbrak op de Nordschleife in kwalificatie. In de aansluitende viersuurrace leidde Verstappen de eerste 90 minuten, totdat een probleem met de splitter het team terugwierp.

Verstappen is duidelijk over de ambitie: "Succes is winnen. Dat is waarom we hier zijn. Ik weet dat het niet makkelijk wordt, maar dat is het doel voor iedereen."

Over nachtrijden - een unieke ervaring voor de F1-coureur: "Het wordt waarschijnlijk het beste gevoel. Je bent alleen, pusht in de nacht. De auto is normaal gesproken het snelst 's nachts, dus ik kijk er enorm naar uit."

Teamgenoot Dani Juncadella, die de Nordschleife al twee keer als podiumfinisher verliet, vat de uitdaging treffend samen: "Dit circuit zal nooit gewoon een circuit worden. Het is altijd intimiderend, hoe vaak je er ook geweest bent. Zeker als de omstandigheden veranderen. Zelfs op een droge dag is dit circuit gewoon anders."

Hoe kijk je het?

De 54e editie van de ADAC RAVENOL 24H Nürburgring start zaterdag 16 mei om 15:00 uur en eindigt 24 uur later op zondag 17 mei. Ondermeer live te volgen via Red Bull TV , met Verstappens eigen onboard-beeld op het Red Bull Motorsports YouTube-kanaal

