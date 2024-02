Kan drone Max Verstappen bij houden? Nederlandse Ralph test het

Red Bull staat erom bekend de raarste stunts uit te halen: motorcross met ijshockey, de hoogste parachutesprong maken ooit, enzovoorts. Nu is er een nieuwe challenge verschenen, want de Nederlandse Ralph Hogenbirk van Dutch Drone Gods werd door Red Bull uitgedaagd om Max Verstappen eens goed in beeld te brengen. De drone tegen de Formule 1-auto dus. 300 kilometer per uur.



Drone versus Formule 1-auto

Red Bull plaatste het eindresultaat gisteren op zijn social media en dat zijn spectaculaire beelden. Daar ging natuurlijk wel wat aan vooraf: een snelle drone bouwen bijvoorbeeld, maar dan ook nog camera’s erop die weer wat wegen: het is een proces geweest van maanden. Uiteindelijk werd er op Silverstone geraced. Eerst tegen autocoureur Liam Lawson en daarna een Nederlands onderonsje tussen de F1-kampioen van dit moment, Max Verstappen, en dronepiloot Ralph.

Het leuke is dat je in de video ook een klein inkijkje krijgt in hoe de mannen het hebben aangepakt met de drone, want zo’n apparaat koop je niet even bij de MediaMarkt. Ook is het leuk dat het een Red Bull-raketdrone is geworden en dat de beelden zo goed zijn geworden. En dan bedoelen we niet eens alleen door de drone gemaakt, maar ook van de drone en de auto die in zo’n razend tempo voorbijschieten dat je het amper kunt zien, laat staan kunt vastleggen. Tof! Bekijk hieronder of het Ralph is gelukt om Max vanuit de lucht bij te houden: