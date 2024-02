Formule 1: Dit is de nieuwe Red Bull-auto van Max Verstappen

Formule 1-auto Max Verstappen

In Milton Keynes heeft Red Bull zijn RB20 officieel getoond: een auto met bijzondere sidepods en een motorplaat die er toch net even anders uitziet. De engine cover heeft details die wat verder doorlopen en de motorkap is net even anders gevormd, ongetwijfeld voor een betere aerodynamica.

De inlets van de sidepods zijn ditmaal verticaal in plaats van horizontaal. Zou dat nog meer verschil gaan maken op de wagen die een heel sterke basis heeft? Het is in ieder geval duidelijk dat Red Bull zich heeft laten inspireren door Mercedes, dat de afgelopen tijd veel in het nieuws is omdat het op het punt staat Lewis Hamilton te verliezen aan Ferrari.