​Netflix komt met lange teaser voor Drive to Survive

Formule 1 en Netflix zijn een gouden combinatie: het is eigenlijk jammer dat de sport zelf er niet live uitgezonden wordt. Maar goed, misschien is Drive to Survive wel iets beter. Het brengt op zo’n toffe manier in kaart hoe het allemaal reilt en zeilt bij de Formule 1-teams, dat de serie zelfs fans heeft die helemaal nooit naar de races kijken. Dit jaar is het alweer tijd voor het zesde seizoen van de docureeks en daar wordt reikhalzend naar uitgekeken. Reden voor Netflix om een teaser te droppen en die is lekker lang: 48 seconden.



Drive to Survive seizoen 6

Een nieuw seizoen Drive to Survive komt altijd vlak voor het nieuwe raceseizoen aanvangt en dat is perfect. Immers willen we graag nog even een terugblik op het vorige seizoen, voordat het nieuwe seizoen start. Er is natuurlijk wel wat gebeurt, al was het niet heel spannend wie er kampioen zou worden.

De serie zal waarschijnlijk niet gaan over de aantijgingen richting Christian Horner van Red Bull, of over de overstap van Lewis Hamilton, want dat is allemaal pas later gebeurd. Het gaat vooral over het raceseizoen van vorig jaar waarin we vaak per race of per thema meer horen van de teams. En dat is maar goed ook, want het racen en alle gedoe rondom die auto’s en die coureurs zelf, dat is eigenlijk het allerleukst.

Max Verstappen

Maar natuurlijk gaan we wel opletten of we al iets aan Hamilton zien als het om zijn Ferrari-overstap gaat, en hoe het nou is gelopen met de opvallende Guenther Steiner en zijn vertrek bij Haas, maar ook hoe het met ‘onze’ Max Verstappen gaat. We zien hem tegenwoordig vaak streamen en met zijn stiefdochtertje overleggen over bedtijden enzovoorts, dus we zijn benieuwd of we ook in het seizoen Drive to Survive wat meer zien van de kampioen, die natuurlijk altijd erg gefocust is op dat ene ding: die eindstreep als eerste halen.

In ieder geval kun je hieronder vast genieten van 48 seconden Drive to Survive. Het volledige seizoen gaat op 23 februari van start: