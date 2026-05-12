Amazon Prime Video heeft bekendgemaakt wanneer we het derde seizoen van The Lord of the Rings: The Rings of Power kunnen verwachten. Op 11 november 2026 gaat het van start en zoals we in eerdere trailers al zagen, h

The Rings of Power seizoen 3

Sauron komt terug, Elendil zwaait met Narsil, er is een grote strijd op komst in seizoen 3 van The Lord of the Rings: The Rings of Power . De eerste officiële foto ziet er prachtig uit, het is Charlie Vickers en profile. We weten ook al ongeveer waar het over gaat, want er is al een officiële omschrijving:

"Seizoen drie springt enkele jaren vooruit na de gebeurtenissen van seizoen twee en speelt zich af op het hoogtepunt van de oorlog tussen de elfen en Sauron. De Dark Lord probeert de Ene Ring te smeden om de overhand te krijgen, alle volkeren aan zijn wil te onderwerpen en eindelijk over heel Midden-aarde te heersen."

Lord of the Rings-serie

“Vanaf het prille begin belichaamt deze serie de schaal, ambitie en cinematografische vertelwijze die de grootste wereldwijde series van Prime Video definiëren,” aldus Peter Friedlander, Head of Global Television bij Amazon MGM Studios.

“De buitengewone respons van miljoenen fans over de hele wereld heeft duidelijk gemaakt dat deze reis door Middle-earth blijft resoneren, en die impuls is richting het derde seizoen alleen maar groter geworden.”

We weten verder nog niet wat de volledige cast is, maar we weten dat Jamie Campbell Bower en Eddie Marsan zich bij be cast aansluiten. Het eerste seizoen van de serie verscheen op 1 september 2022 en het tweede seizoen op 29 augustus 2024: er zit dus wederom een nette twee jaar tussen. De serie is een monsterhit: Amazon zegt dat het de best presterende en meest bekeken titel ooit op Prime Video is en dat er al meer dan 185 miljoen mensen zijn.