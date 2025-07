Amazon teaset de terugkeer van Sauron in The Rings of Power

Dat moet de ijzeren kroon van Sauron wel zijn. De officiële omschrijving van dit derde seizoen is nog wat summier, maar dit is hem: “Seizoen 3 speelt zich enkele jaren na de gebeurtenissen van seizoen 2 af, op het hoogtepunt van de oorlog tussen de Elfen en Sauron, terwijl de Dark Lord bezig is met het smeden van de One Ring die hem het voordeel zal geven dat hij nodig heeft om de oorlog te winnen en eindelijk heel Midden-aarde te veroveren.”

Sauron en Vecna?

In het nieuwe seizoen zien we ook wat nieuwe gezichten. Jamie Campbell Bower, die Vecna speelt in Stranger Things, komt naar Midden-aarde, maar ook Eddie Marsan van The World’s End. Nou ja, misschien maakt hij ditmaal wel echt het einde van de wereld mee, namelijk nadat Sauron heeft huisgehouden. Hij speelt in ieder geval de broer van Owain Arthurs dwerg Durin. Bower is de man van Galadriel, die nog in mysterie is gehuld.

Wel hebben we door het starten van de productie goede hoop dat The Lord of the Rings: The Rings of Power seizoen 3 in 2026 op de streamingdienst Amazon Prime Video te zien zal zijn. Dat zou wel snel zijn, het vorige seizoen stond vanaf eind augustus 2024 op de streamingdienst, maar tegelijkertijd zat er ook twee jaar tussen het eerste en het tweede seizoen, dus zo gek is het nog niet.