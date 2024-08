Oorlog in Midden-aarde in de nieuwe trailer van The Rings of Power

Het tweede seizoen van The Lord of the Rings: The Rings of Power gaat bijna van start en om je alvast voor te bereiden op wat komen gaat is er nu een nieuwe trailer online verschenen. Het gaat om een trailer waarin het menens is: het is oorlog in Midden-aarde. Thanks Sauron.

The Rings of Power seizoen 2

Er rommelde natuurlijk al vanalles, maar in de trailer van het tweede seizoen van The Rings of Power zien we hoe ver Sauron daarin wil gaan. Hij verwacht alleen misschien niet direct dat er ook goede mensen zijn die zich verenigen om die oorlog te stoppen. De regio’s Eregion, Khazad-dûm, Lindon, Númenor en alles ertussenin moeten belangrijke overwegingen maken en hun best doen zo lang mogelijk de vrede te bewaren, en waar nodig te herstellen.

Het is bij een oorlog altijd de vraag wie het overleeft en we maken ons dan ook op voor wat rouwmomenten in het nieuwe seizoen, al komen er ook favorieten terug. Het is te zien vanaf 29 augustus met meteen drie afleveringen.