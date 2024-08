Nieuwe trailer van The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom is een roadtrip

De aankomende Zelda-game The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom belooft een flinke roadtrip te worden voor hoofdpersonage Zelda. Nintendo laat in de nieuwe trailer zien welke stammen Zelda allemaal tegen het lijf loopt op haar avonturen in Hyrule, nadat vreemde scheuren allemaal vrienden en kennissen van de prinses hebben opgeslokt.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Je komt onder andere in een woestijngebied genaamd de Gerudo-woestijn, maar ook op de lekker warme Eldin-vulkaan. Ze doet dat niet alleen, maar met Tri, een soort elfjesachtig wezen dat echo’s kan maken. Een echo is een copycat van iets dat in de omgeving te vinden is en helpen je puzzels oplossen en vijanden verslaan. Je kunt met de echo’s zelfs zorgen dat vijanden juist met je mee vechten. Dat belooft weer een leuke nieuwe twist op de bekende Zelda-gameplay, naast natuurlijk het feit dat Zelda ineens de hoofdrol pakt.

Link zou wel speelbaar zijn, maar in welke hoedanigheid dat is, houdt Nintendo nog geheim. Het interessante is dat Link zelf ook onder de opgeslokten is, waardoor het ons niets zou verbazen als Nintendo je één seconde laat beginnen met Link, om vervolgens die scheuren te laten verschijnen en je de besturing over Zelda krijgt. Zelda lost de problemen op van allerlei mensen die ze in het koninkrijk tegenkomt en daarom reist ze heel wat af. Dat doet ze overigens in een snoeperige wereld: zelf ziet er er ook enorm schattig uit.

Huppelen door Hyrule

Nintendo schrijft: “Tijdens hun reis door Hyrule kunnen spelers smoothiekramen bezoeken van Deku-winkeliers, die verzamelde ingrediënten kunnen mengen tot heerlijke drankjes. Deze smoothies hebben verschillende effecten, zoals het herstellen van gezondheid, die afhankelijk zijn van de ingrediënten.” Zelda kan op haar beurt bepaalde kleding en accessoires dragen die niet alleen haar uiterlijk een upgrade geven, maar ook haar vaardigheden. En Tri, die kan ook koppelen, wat betekent dat Zelda een soort magnetisch lijkt en objecten haar volgen. Zo kan ze schatten opvragen of lastige vijanden verwijderen. Je kunt hiermee zelfs geheime paden ontdekken. Een rotsblok kan Zelda ook volgen, waardoor er een grot wordt blootgelegd.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom verschijnt 26 september op Nintendo Switch, los, maar ook samen met een goudkleurig Nintendo Switch Lite Hyrule Edition-systeem in de stijl van de Legend of Zelda-serie, versierd met het Hyliaanse wapen op de achterkant en een Triforce onder de rechtercontroller.