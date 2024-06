Link kan inpakken: Zelda krijgt haar eigen Nintendo-game

Nintendo heeft zojuist aangekondigd dat het een Zelda-game uitbrengt. Dat is op zich al bijzonder, maar let op: het is echt een Zelda-game. De prinses uit Hyrule is de hoofdrolspeler in deze game die The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom heet. Is er meer goed nieuws? Zeker: de game komt al uit op 26 september dit jaar én we hebben een trailer.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

We zijn gewend om prinses Zelda te redden door de groene puntmuts-dragende Link in te zetten, maar dat is binnenkort voorbij. Zelda redt zichzelf wel. Nintendo heeft net aangekondigd dat de nieuwe The Legend of Zelda niemand minder dan Zelda zelf in de hoofdrol heeft. De game is niet realistisch in visuele stijl, want er is gekozen voor de schattige Chibi-stijl met een bolle 3D-Zelda met kraaloogjes.

Het verhaal in deze game is dat Zelda op avontuur gaat om de wereld te redden van de ondergang. Link is verslagen door Ganon en het is nu aan Zelda om de monsters de baas te zijn. Monsters die normaal door Link zouden worden aangepakt. Volgens de grote man achter de franchise, Eiji Aonuma, gebruikt Zelda hiervoor een Tri Rod, een soort magische staf. Ze heeft geen Navi bij zich, maar wel Tri, een andere elf.

Niet helemaal voor het eerst

Het is niet helemaal voor het eerst dat Zelda een eigen game krijgt: op de CD-I stond ze in de jaren ’90 haar mannetje al en er zijn spin-offs die Zelda een belangrijke rol geven die verder gaat dan slechts de prinses zijn die gered moet worden. Wel is het voor het eerst in tijden dat Zelda zo haar podium kan en mag pakken. We hebben zeker op Switch al twee grote Zelda-games gehad waarin Link grote open werelden doorkruiste: games die het qua verkopen en qua populariteit enorm goed hebben gedaan. Maar het was wel eens tijd voor iets fris en nieuws voor de decennia-oude franchise en dat komt er nu. Op 26 september kun je het ervaren op de Nintendo Switch.