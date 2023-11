Nintendo kondigt Zelda-film aan: dit weten we er nu over

Het was vijftien jaar geleden een 1 april-grap van gamesite IGN, maar nu is het toch echt waar: er komt een film van Zelda. De ene gamer is enthousiast, terwijl een ander vooral doodsangsten uitstaat over wie er dan de rol van Link zal vertolken. Dat is van later zorg: de film komt er en dat is heel goed nieuws. Dit is wat we ervan weten.Het succes van de Super Mario Bros. Movie (1,3 miljard euro wereldwijd) blijkt aanstekelijk te werken: Nintendo kondigt nu nog een film aan gebaseerd op een bekende gamefranchise van het merk.

Zelda: de film Nintendo gaat lekker: de winstverwachting is verhoogd, Switch boert nog altijd lekker en een franchise als Zelda is zo geliefd: kan haast niet misgaan. Natuurlijk is het wel altijd even wennen als je een gamepersonage ineens in de film ziet. Je hebt ineens geen controle, de stemmen en het uiterlijk zijn vaak net even anders en die films zijn in het verleden vaak nogal slecht geweest. Gameverfilmingen blijven een moeilijk genre, al hebben we met films als Angry Birds, Mario en de serie The Last of Us inmiddels gezien dat dat ook anders kan.

Shigeru Miyamoto Kortom, we hebben er als gamercommunity iets meer vertrouwen in, zo lijkt het. Dat komt niet alleen door de filmwereld, maar ook door wie er aan de film werkt: niemand minder dat Shigeru Miyamoto. De man achter Mario en Zelda, die een levende legende is en vaak briljante, creatieve ideeën heeft. Hij zou er al jaren aan werken, maar het heeft ook nog wel even nodig om door te ontwikkelen: we moeten wel wat geduld hebben voordat we Links avonturen op het witte doek gaan meemaken. Miyamoto is niet echt ervaren in de filmwereld, maar daarom heeft hij hulp ingeroepen van Avi Arad. Arad is de oprichter van Marvel Studios en een flinke naam in Hollywood. Hij produceerde onder andere Spider-Man-films en X-Men-flicks. De regisseur is Wes Ball van Kingdom of the Planet of the Apes. Hoewel dat mooie trackrecords zijn, wil het niet zeggen dat je iets van die films terug zal zien in Zelda: de film.

In goede handen Het is onbekend waar de film over gaat, maar als je Zelda kent, dan weet je wel wat je ongetwijfeld kunt verwachten: de stille, maar toch eigenzinnige Link, de dungeons, de eindbazen en natuurlijk zijn prinses Zelda. Het kan zijn dat Link de halve film met masker op loopt, Majora’s Mask, of dat hij alleen maar in een duistere wereld loopt zoals in A Link to the Past. Het kan veel kanten op. In ieder geval doet Nintendo 50/50 qua kosten met Sony. Interessant, want Sony is natuurlijk bekend van Nintendo’s grote console-concurrent PlayStation… Kortom, het zijn spannende tijden voor film- en gameliefhebbers, maar alleen maar op een goede manier. Het is nu de vraag wat we van de film kunnen verwachten: wie speelt wie, wie doet de muziek? We willen alles weten, maar we zullen wel even moeten wachten nog dus.. Deze film komt niet bepaald volgende maand uit: dit gaat nog wel een paar jaar duren. Maar wetende dat het Miyamoto is die eraan werkt, zijn we er vrij gerust op dat het goedkomt en ontwikkelhellen uitblijven. Of ontwikkeldungeons…