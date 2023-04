5 redenen om uit te kijken naar Zelda: Tears of the Kingdom

Er komt in deze game een flinke wereld, die Sky Island heet, waar Link alles kan verkennen. Er is een nieuwe vaardigheid voor ontwikkeld genaamd recall, waarmee Link zich snel naar deze locatie kan bewegen. In de nieuwe game kunnen we met Link bovendien in een heteluchtballon plaatsnemen, we kunnen een drone gebruiken en hij kan zelfs eigen voertuigen en wapens maken. Link kan ook nog sneller bergklimmen, waardoor je deze wereld nu nog beter kunt uitkammen.

Menig gamer heeft alvast vrij gevraagd en zijn vrienden vast laten weten vooral geen appjes terug te verwachten in het weekend van 12 mei. Dan verschijnt namelijk The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom .

Omdat sommige werelden klassiek Zelda zijn

In Breath of the Wild werden dungeons door sommige gamers gemist en het lijkt erop dat ze dat nu kunnen inhalen. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lijkt wat dat betreft terug te grijpen naar de grotten die we kennen uit eerdere games. Heel tof, want dat open wereld rondrennen kan soms wel wat dungeons gebruiken om even je tanden in te zetten. En ja, Ganondorf is terug als slechterik, dus het kan natuurlijk niet meer klassiek Zelda dan dat.

Omdat we willen weten welke fantheorieën kloppen

Er zit tussen Breath of the Wild en Tears of the Kingdom ruim 6 jaar en dat betekent dat gamers een heel lange tijd hebben gehad om te bedenken wat Link en Zelda allemaal staat te gebeuren. Er zijn allerlei wilde fantheorieën die de ronde doen, zoals een afgebrand Korok Forest, inclusief de Great Deku Tree, maar ook dat Zonai-magie om de hoek komt kijken en dat er zelfs een soort tijdreismechanisme in het spel zou zitten. Er zijn heel veel wilde theorieën die nog steeds welig tieren en we smullen ervan, al willen we nu toch ook wel heel graag weten welke kloppen.