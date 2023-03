Nieuwe beelden Zelda: Tears of the Kingdom maken hype compleet

12 mei zit in veel gamers hun hoofd: dat is het moment dat de nieuwe game uit de The Legend of Zelda-reeks verschijnt. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is de tweede Zelda-titel op Nintendo Switch en deze treedt in de voetsporen van één van de bestverkochte Switch-games.

Opvolger Breath of the Wild The Legend of Zelda: Breath of the Wild dateert alweer van 2017. Dat is lang geleden en voelt ook wat nostalgisch: het was namelijk één van de releasegames van Nintendo Switch. Voor het eerst konden we Zelda in zo’n mooie beeldkwaliteit beleven, met prachtige graphics en een grote open wereld om te ontdekken. Voor iedereen die bij Zelda nog denkt aan het veel houterige -maar evenzo briljante- A Link to the Past, is dat een wereld van verschil. Maar zelfs voor gamers die alle Zelda-spellen hebben gespeeld bood Breath of the Wild een enorm frisse wind in een van de meest geliefde Nintendo-franchises. Uiteindelijk is Breath of the Wild met 29 miljoen verkochte games de vierde bestverkochte game op Nintendo Switch (het is ook een Switch-exclusive). Alleen Mario Kart, Animal Crossing en Super Smash Bros. deden het beter. Toch denken we dat die top 4 binnenkort gaat veranderen. Het zal ons niets verbazen als het langverwachte tweede Zelda-spel op Switch die top 4 komt binnenvallen. De hype rondom Tears of the Kingdom is namelijk groot. Heel groot.

Zelda: Tears of the Kingdom Eén van de mannen die al jaren verantwoordelijk is voor de serie, Eiji Aonuma, heeft vanmiddag 10 minuten gameplay van de aankomende titel gedeeld. Er was lange tijd nagenoeg niets bekend over het spel, maar inmiddels weten we dat er zwevende ‘hemel-eilanden’ zijn om te bezoeken, voertuigen om in rond te rijden en dat er wat nieuwe mechanieken inzitten, zoals de mogelijkheid om allerlei objecten aan elkaar te maken om weer verder te kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een nieuw wapen door een lange stok aan een hooivork te bevestigen. Het is niet nieuw om op deze manier wapens te maken in een game, maar voor Zelda is het wel degelijk een nieuwe ervaring. Bovendien kun je op die manier ook nieuwe voertuigen creëren. Dat is erg tof, want je kunt natuurlijk heel creatief aan de slag met allerlei objecten die je onderweg tegenkomt.

Hemel-eilanden Die hemel-eilanden bereiken is ook niet per se heel vanzelfsprekend, je kunt er namelijk niet gewoon heen springen of zweven. Je moet dan eerst een steen vinden die uit de lucht is komen vallen en een soort rewind-gave gebruiken om met de steen weer omhoog te gaan. Die hemel-eilanden kun je verkennen en in de nieuwe gameplayvideo zien we een nieuwe vijand genaamd Zonoïde. Daarnaast heb je een nieuwe vaardigheid, waarbij je in een gebouw via het plafond een verdieping hoger kunt springen. De game blijft verder nog wat mysterieus en dat is ook waar Nintendo op uit is. Aonuma heeft niet voor niets vanmiddag weer gezegd dat er heel veel geheimen en mysteries bevat om te ontdekken. Daarnaast is de toon van deze game wat duisterder en dat zal -om er toch maar weer even op terug te grijpen- fans van A Link to the Past zeker aanspreken.

Nieuwe Switch OLED Sowieso is er voor fans van Zelda veel leuks in mei, want er komt ook een speciale Switch OLED gemaakt in Tears of the Kingdom-ontwerp, met daarop het Hylian Crest-familiewapen. Sterker nog, de hype begint wat dat betreft al wat eerder, want deze nieuwe variant van de Switch is vanaf 28 april beschikbaar. Op 12 mei kun je bovendien een losse Pro-controller en een Switch-etui kopen in de stijl van de nieuwe Zelda, om het maar helemaal compleet te maken. We zijn erg benieuwd naar één van Nintendo’s grootste releases van de afgelopen jaren. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verschijnt op 12 mei exclusief op Nintendo Switch.