Nieuwe Legend of Zelda-game verschijnt in mei 2023

Er was vandaag een nieuwe Nintendo Direct, de livestream van Nintendo die toevalligerwijs op dezelfde dag plaatsvindt als die van PlayStation (die om 00:00 uur vannacht volgt). Een heel goede, want één van de meest succesvolle franchises van Nintendo is Zelda en laat er nou al jaren een nieuwe game met Link in de hoofdrol in de maak zijn. Nintendo heeft The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom aangekondigd voor Nintendo Switch voor release op 12 mei 2023.

Ook een kleine tegenvaller voor gamers met dit nieuws, want het spel zou eigenlijk dit jaar verschijnen. Nintendo had hem zelfs al aangekondigd, maar begin dit jaar had het spellenbedrijf al laten weten dat dat 2023 zou worden. Toen was echter nog geen naam bekend, maar werd het Breath of the Wild 2 genoemd. Waar Tears of the Kingdom precies naar verwijst is nog onbekend, maar er wordt verwacht dat het erg zal lijken op Breath of the Wild.

Het heeft zes jaar geduurd om een nieuwe Zelda te maken. Althans: een grote Zelda-game, want Nintendo heeft er een handje van wel eens wat spin-offs te maken die het toch net niet helemaal zijn. Zelda: Breath of the Wild was een gigantisch succes voor Nintendo’s console Switch. Dat kunnen we onderbouwen met cijfers: er zijn tot nu 28 miljoen stuks verkocht en dat maakt het een van de bestverkochte games allertijden.

Tears of the Kingdom

Het is namelijk niet zo heel gebruikelijk dat er in de Zelda-franchise een opvolger wordt aangekondigd: meestal is het weer een op zichzelf staande game. In ieder geval zijn we weer in Hyrule, maar ditmaal blijft Link niet met beide benen op de grond.

Hij kon in Breath of the Wild ook wel heel vrij bewegen, maar zo hoog als hij in Tears of the Kingdom komt, dat heeft hij nog niet eerder gedaan. Je moet als gamer met Link dus niet alleen wandelen, springen en glijden, maar ook vliegen en vallen.

Tears of the Kingdom klinkt in ieder geval niet heel positief, het klinkt alsof Link door veel verdriet heen moet gaan. Dat zou wel interessant zijn: tot op heden is Zelda niet een heel erg tranentrekkende franchise, al brengt het spel wel de nodige nostalgische gevoelens met zich mee. Dat is ook precies waarom dit zulk groot nieuws is in de gamewereld. Gamers zitten hier enorm om te springen. En te vallen en te vliegen, klaarblijkelijk.