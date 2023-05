Waarom de Super Mario Bros-film steeds volledig op Twitter staat

Volledige films op Twitter

Er zijn al meer dan 9 miljoen (!) mensen die via Twitter de Super Mario Bros.-film hebben zitten kijken, in plaats van een kaartje te kopen en een bezoek te brengen aan de bioscoop (tenzij ze hem twee keer wilden zien uiteraard). Het is een gigantisch aantal, waar Nintendo uiteraard niet blij mee zal zijn. Tegelijkertijd is het de vraag of het het erg merkt: het heeft afgelopen weekend de magische grens van 1 miljard dollar aan ticketverkopen voor de bioscoopfilm bereikt.

Het gaat hier echter om het grotere plaatje. Het feit dat mensen met een Twitter Blue-abonnement video’s op Twitter kunnen zetten van een uur, zorgt dat menig film (in meerdere tweets) op het platform worden gezet. Avatar: The Way of Water is er ook op te vinden. Twitter heeft een gigantisch platform met nagenoeg geen mods meer, waardoor dit soort problemen de kop opsteken. Als je het grote deel van je compliance-team ontslaat, dan vergroot je de kans dat dit soort copyrightproblematiek je platform opsluipt.