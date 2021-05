​Miljoenen video's van YouTube verwijderd: dit is waarom

YouTube

Als je ziet hoeveel mensen zich een slag in de rondte influencen op YouTube, dan zou je denken dat het erg makkelijk is om een video te uploaden. Dat is het ook, maar zorgen dat je video ook op het platform blijft staan, dat is een tweede. Enerzijds stimuleert YouTube creativiteit, maar anderzijds mag natuurlijk niet alles. Op de beleidspagina van het platform vind je een stuk of vijftien verschillende onderwerpen waarover richtlijnen bestaan. Denk aan identiteitsfraude, links naar pornografie in je content of referenties aan zelfverwonding en zelfdoding, vanwege de hoge kans op een zogeheten triggereffect.

Ook het aanzetten tot haat of het verspreiden van misleidende informatie over het coronavirus is niet toegestaan op YouTube. Ook content maken met vuurwapens is tegen de regels. Dat laatste is wel een interessante, want als je juist een spannende film wil maken, dan heb je waarschijnlijk wel nepvuurwapens nodig. Bovendien staan er allerlei filmpjes op YouTube met schietende vuurwapens erin, denk bijvoorbeeld aan filmtrailers. Waarschijnlijk zijn die echter uitgesloten van die regel, omdat duidelijk is voor de kijker dat dit niet echt is.