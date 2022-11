5 redenen om naar Black Panther: Wakanda Forever te gaan

De nieuwe Marvel-film Black Panther: Wakanda Forever is een veelbesproken onderwerp. De film is nu net uit en blijkt een must-see te zijn. Zonder ook maar iets te spoilen kunnen wij wel bedenken waarom je die film zeker moet hebben gezien. Wil je zelf graag gaan, maar kun je je vrienden, vriendinnen of geliefde niet zo makkelijk overhalen? Dit zijn vijf redenen om hyped te zijn over Black Panther: Wakanda Forever, die ook twijfelaars over de streep zullen trekken.

Omdat het weer een visueel spektakel is We begrijpen het wel: er is zoveel Marvel de laatste tijd, dat sommigen de superheldenverhalen een beetje moe zijn. Zeker als je niet elke film drie keer kijkt, dan raak je soms het spoor bijster van wat er allemaal is gebeurd. Echter hoef je dat ook helemaal niet per se te weten om toch van deze film te genieten. Zelfs als je nog nooit in je leven een Marvel-film hebt gezien, dan kun je Black Panther: Wakanda Forever waarderen. Het is namelijk alsof je ruim 2,5 uur naar een soort levend schilderij kijkt, met prachtig natuurgeweld, indrukwekkende kostuums en de beste special effects.

Om die vette soundtrack te horen Nu afromuziek zo enorm populair is en Wakanda veel overeenkomsten heeft met Afrika, is de soundtrackkeuze fantastisch. Rema, Stormzy, Fireboy DML en afrokoning Burna Boy zijn erop te horen. Zelfs Rihanna stofte haar zangcarrière na 5 jaar af (op een paar featurings na) om van zich te laten horen in Wakanda. De soundtrack van de eerste film was ook geweldig, met Kendrick Lamar, The Weeknd en SZA erop, en de Oscar-winnende composer Ludwig Göransson is terug voor de soundtrack van deze tweede. Muziek speelt een belangrijke rol in deze film en dat er zoveel grote artiesten aan meewerken, juist in het afrobeatgenre, lijkt een perfecte match te zijn.

Om stil te staan bij de dood van Chadwick Boseman De eerste Black Panther-film vertelde het achtergrondverhaal van Black Panther, de actieheld die werd gespeeld door Chadwick Boseman. Boseman wist tijdens de opnames van de film dat hij ziek was, ernstig ziek: hij leed aan darmkanker. Hij heeft zijn ziekte echter niet aan de grote klok gehangen, alleen een paar vrienden en familieleden wisten het. Hierdoor was het een grote schok voor bijvoorbeeld de mensen bij Marvel en zijn medespelers. Hij wilde echter niet dat hem om zijn ziekte zou draaien, omdat hij wist dat mensen daar dan te veel op zouden focussen. Uiteindelijk is Chadwick 43 jaar oud geworden en gestorven in 2020. Een dood die in deze film op allerlei manieren terugkomt. Het moet enorm moeilijk zijn geweest om deze film te maken, maar de rouw en het verdriet schijnen op een heel bijzondere manier in de prent te zijn verweven.

Omdat je wil weten hoe het verder gaat met Black Panther In elk ander artikel was dit een domme inkopper geweest, maar mede door het overlijden van de man die de hoofdrol speelde, heeft dit extra lading gekregen. Hoe moet het nu verder met Black Panther? Hoe gaat Marvel het verhaal van de held Black Panther verder aanpakken? Is er nog wel een Black Panther? In deze film wordt daar waarschijnlijk meer duidelijk over gemaakt en komen we hopelijk te weten wat we in de toekomst van deze superheld kunnen verwachten: zelfs al is dat alleen in de geest.

Voor de after-credits We weten niet waar ze over gaan, we zien alleen op social media dat mensen lyrisch zijn over de after-credits. Het is een bekend recept van Marvel: zorgen dat je na de film blijft zitten om de hele credits voorbij te zien rollen. Waarschijnlijk wil je dat sowieso omdat de soundtrack zo goed is, maar extra omdat je altijd een beetje extra context of een glimpje van een aankomende Marvel-film voorbij ziet komen in een kleine video. Soms zijn het er zelfs twee. Ditmaal schijnt de mini-film na de grote film nog meer de moeite waard te zijn dan normaal, dus zorg vooral niet dat je na de film meteen de trein gaat halen. Je geduld wordt blijkbaar goed beloond.

Black Panther: Wakanda Forever draait nu in de bioscoop.