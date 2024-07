Bekijk nu de trailer van The Rings of Power seizoen 2

Het is Comic-Con en dat zorgt voor een hele sloot aan film-, serie- en gamenieuws. Amazon Prime Video vond dit een goed moment om het publiek op een nieuwe trailer van het tweede seizoen The Rings of Power te trakteren. We zien hier hoe Sauron Middle Earth steeds meer in zijn greep houdt.

The Rings of Power seizoen 2

“Het tweede seizoen van The Lord of The Rings: The Rings of Power richt zich op de lang gevreesde wederopstanding van de legendarische, maar duistere Sauron. Sauron kondigt de terugkeer aan van het kwaad in Middle Earth na vele jaren van hard bevochten vrede tussen alle rijken,” laat Amazon weten.

We zien in de trailer hoe de Rings of Power zijn gesmeed uit Saurons duistere krachten. Ook zien we wat nieuwe personages, zoals een jonge Shelob, een leger van Barrow-wights, Hill-troll Damrod, een Sea Worm en zelfs Ents. Vooral over de Ents zijn we enthousiast: het is een redactiefavoriet die in de LotR 2 van Peter Jackson goed uit de verf kwamen. Ook in The Rings of Power belooft dat wel goed te komen.

De serie is een dure, maar succesvolle productie. Het eerste seizoen is bekeken door meer dan 100 miljoen mensen wereldwijd, met meer dan 32 miljard gestreamde minuten. Het tweede seizoen van The Lord of The Rings: The Rings of Power is vanaf donderdag 29 augustus te zien op Prime Video.