Nieuwe serie van Breaking Bad-maker heet Pluribus

De vorige week geteasete nieuwe serie van de maker van Breaking Bad heet Pluribus. De serie is al sinds 2022 in de maak en komt vanaf 7 november uit op Apple TV Plus. Het eerste seizoen althans: er is ook al een tweede besteld.

Pluribus

Vince Gilligan, het brein achter Breaking Bad, maakt de serie, die zich in hetzelfde universum als de avonturen van Walter White zou afspelen. Er is nog heel weinig over bekend, behalve dat Better Call Saul-actrice Rhea Seehorn in de serie te zien is. Ook Karolina Wydra (Agents of S.H.I.E.L.D.), Miriam Shor (Before), Carlos Manuel Vesga (The Luckiest Man in America) en de Nederlands-Mautirisaanse acteur Samba Schutte (Our Flag Means Death) zitten erin.

De heel korte teaser die van Pluribus is onthuld toont een heel onsmakelijke activiteit, die ons doet denken aan dat ene moment dat Ariana Grande in verlegenheid bracht: dat ze aan een donut likte. Verder weten we wel iets over de serie, namelijk dat het gaat om een heel depressieve, nare persoon die juist moet zorgen dat de wereld wordt gered van blijdschap. Klinkt vreemd, dus wat verder de toedracht is moeten we in de serie zelf nog maar bekijken. 7 november dus, op Apple TV Plus.