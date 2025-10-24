5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 43

Het gure weer buiten is alleen maar een goede reden om dit weekend knus binnen te blijven en de televisie aan te zetten. Er valt dan ook weer genoeg te kijken op streamingdiensten als HBO Max, Netflix, Disney+ en SkyShowtime. Hieronder vind je zoals gebruikelijk de beste nieuwe toevoegingen van deze week.
De film Weapons maakte eerder dit jaar flink wat indruk bij bioscoopgangers, en nu kun je hem ook op HBO Max zien. In deze mysterieuze film met horrorelementen zien we hoe bijna de hele klas van juffrouw Justine (gespeeld door Julia Garner – bekend van Ozark) in één klap verdwijnt. Wat blijkt: de avond ervoor zijn alle kinderen midden in de nacht naar buiten gerend en sindsdien spoorloos verdwenen. De film onthult langzaam maar zeker laag na laag van dit mysterie terwijl we de situatie vanuit de verschillende perspectieven van hoofdpersonages bekijken. Hoe minder je over Weapons weet, des te beter, dus meer verklappen we niet. Gewoon zelf gaan kijken dus!
Hoewel de spannende thriller A House of Dynamite onlangs nog in een kleine selectie aan internationale bioscopen te zien was, betreft de Netflix-release van de film deze week eigenlijk de officiële première. In A House of Dynamite zien we hoe leden van de Amerikaanse overheid omgaan met en reageren op de dreiging van een kernraket die op Chicago wordt afgevuurd. In een kort tijdsbestek komen dan ook diverse takken van de overheid aan bod, terwijl we met ingehouden adem zien hoe zij proberen de dreiging te stoppen. Laat dat soort spanning maar aan regisseur Kathryn Bigelow over, die met haar eerdere films The Hurt Locker en Zero Dark Thirty al vergelijkbaar werk afleverde. Daarnaast zorgen acteurs als Idris Elba en Rebecca Ferguson voor een indrukwekkende ensemblecast.
Iedereen die geniet van een flinke dosis aan realityshows wacht al enige tijd met smart op het zevende seizoen van The Kardashians, waarin we het wel en wee van de wereldberoemde Kardashian-familie volgen. Het nieuwe seizoen is inmiddels van start gegaan op Disney+, dus kunnen we weer elke week genieten van de situaties waarin Kim, Kris, Kourtney, Kendall, Khloé en Kylie terecht komen. Zo zien we hoe Kim in de rechtszaal getuigt tegen de mannen die haar wilden vermoorden, wordt er afscheid genomen van het familiehuis en vinden er zoals altijd weer een hoop confrontaties plaats. Oftewel: prima vermaak voor op de luie zondag!
SkyShowtime is in Nederland de thuishaven van Yellowstone en diens diverse spin-off-series, maar ook op Netflix zit je goed als je in deze emotionele cowboyfranchise wil duiken. De spin-off-serie 1883 wordt aanstaande zaterdag dan ook op laatstgenoemde streamingdienst geplaatst. Waar Yellowstone zich in de moderne tijd afspeelt, gaan de verschillende spin-offs terug in de tijd om te kijken hoe de (voor)ouders van John Dutton de ranch runnen, en 1883 biedt de vroegste blik tot nu toe op de familieboerderij. Vlak na de burgeroorlog trekt de Dutton-familie richting Montana, waarbij James Dutton met zijn vrouw Margaret (gespeeld door Tim McGraw en Faith Hill) samen met hun kinderen zich daar vestigen en beginnen aan de bouw wat ooit de befaamde Yellowstone Ranch zal worden. Vooral de verschijning van acteur Sam Elliot – die de rol van Pinkerton-agent Shea Brennan speelt – maakt daarbij indruk.
Als de hoeveelheid vrije tijd die je tot je beschikking hebt geen probleem voor je is, dan heeft SkyShowtime een prima tijdinvulling in de aanbieding: de vijf seizoenen van fantasyserie The Magicians zijn nu namelijk te zien via de streamingdienst. Quentin Coldwater wordt op een speciale, geheime universiteit opgeleid tot tovenaar, waarbij hij er achter komt dat de magie uit zijn favoriete boekenreeks echt bestaat. Hoewel dat in eerste instantie vooral erg leuk lijkt, komen Quentin en zijn medestudenten er al snel achter dat dit ook behoorlijk wat gevaar met zich meebrengt.
Elke vrijdag zetten we op DutchCowboys de leukste nieuwe films en series op streamingdiensten voor je op een rij, zodat je meteen weet wat je dit weekend kunt gaan kijken.