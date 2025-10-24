5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 43

Het gure weer buiten is alleen maar een goede reden om dit weekend knus binnen te blijven en de televisie aan te zetten. Er valt dan ook weer genoeg te kijken op streamingdiensten als HBO Max, Netflix, Disney+ en SkyShowtime. Hieronder vind je zoals gebruikelijk de beste nieuwe toevoegingen van deze week.

Weapons (HBO Max)

De film Weapons maakte eerder dit jaar flink wat indruk bij bioscoopgangers, en nu kun je hem ook op HBO Max zien. In deze mysterieuze film met horrorelementen zien we hoe bijna de hele klas van juffrouw Justine (gespeeld door Julia Garner – bekend van Ozark) in één klap verdwijnt. Wat blijkt: de avond ervoor zijn alle kinderen midden in de nacht naar buiten gerend en sindsdien spoorloos verdwenen. De film onthult langzaam maar zeker laag na laag van dit mysterie terwijl we de situatie vanuit de verschillende perspectieven van hoofdpersonages bekijken. Hoe minder je over Weapons weet, des te beter, dus meer verklappen we niet. Gewoon zelf gaan kijken dus!