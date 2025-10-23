5 dingen die wij hopen voor de Catan-serie op Netflix

Netflix gaat een serie maken over Catan. Niet een documentaire over het succes van dit bordspel, maar een serie met acteurs, als we de informatie van Netflix goed interpreteren. Heel gek is het niet, want Netflix maakte eerder bijvoorbeeld een animatieserie van Exploding Kittens. Maar Catan is natuurlijk wel heel andere koek. Dit zijn 5 dingen die wij van de serie hopen.
Waarom wij zo’n fan zijn van Harry Potter, Fantastic Beasts en bijvoorbeeld Indiana Jones, is dat er zo goed een wereld wordt opgebouwd, dat je er als het ware helemaal in wordt gezogen. Je kunt je alleen maar onderdompelen in zo’n film en het is soms zelfs moeilijk om dat weer los te laten. Dat hopen we ook van Catan, dat er een goed uitgedachte wereld wodt neergezet vol leven, met allerlei havens en dorpjes.
Het is heerlijk dat je soms een serie kunt opnoemen, terwijl je alleen maar een paar seconden van de introsong hoort. Netflix had met The Witcher natuurlijk wel een hitje met Toss A Coin To Your Witcher, maar er zijn de laatste tijd weinig series geweest met een introtune die echt blijft hangen. Komt natuurlijk ook wel omdat de intro’s vaak worden geskipt, maar als Catan nou een heel levendig deuntje krijgt, dan zijn wij extra snel fan.
De film van Minecraft zit natuurlijk vol met verwijzingen, maar dat gaat af en toe wel erg ver. Niet voor niets gingen mensen schreeuwen in de bioscoop. Heel leuk, en heel passend bij Minecraft, maar we hopen dat dat juist niet wordt gedaan in Catan. Waarschijnlijk wordt het dan heel snel heel flauw en dan slaat die serie helemaal dood. Er zijn natuurlijk veel grondstoffen om naar te verwijzen en dat kan ook gewoon, maar het moet niet te ver gaan.
Wat we wel heel graag willen, is dat het net zulke spannende handel en politiek wordt als het echte spel. We willen spanning, we willen intrige, we willen mensen die elkaar een hak zetten. Kom maar op met de drama. We weten dat Netflix heel goed twists kan inbouwen, dat zien we in ongeveer elke true crime-serie, maar kan het ook evenaren wat het ooit met House of Cards deed?
We willen geen Jumanji: we willen niet zien hoe mensen in een spel worden gezogen dat ze aan het spelen zijn. We willen sterke personages die gewoon in de wereld van Catan leven, zonder dat er ook maar een bordspel in de serie te zien is. Of de acteurs bekend zijn of niet, dat maakt ons niet uit, maar we willen vooral dat Catan een wereld op zich is, en niet een soort ‘gespeeld’ wordt als een spel, want dan is het een stuk minder spannend.