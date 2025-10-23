5 dingen die wij hopen voor de Catan-serie op Netflix

Netflix gaat een serie maken over Catan. Niet een documentaire over het succes van dit bordspel, maar een serie met acteurs, als we de informatie van Netflix goed interpreteren. Heel gek is het niet, want Netflix maakte eerder bijvoorbeeld een animatieserie van Exploding Kittens. Maar Catan is natuurlijk wel heel andere koek. Dit zijn 5 dingen die wij van de serie hopen.

Een geweldige wereldopbouw

Waarom wij zo’n fan zijn van Harry Potter, Fantastic Beasts en bijvoorbeeld Indiana Jones, is dat er zo goed een wereld wordt opgebouwd, dat je er als het ware helemaal in wordt gezogen. Je kunt je alleen maar onderdompelen in zo’n film en het is soms zelfs moeilijk om dat weer los te laten. Dat hopen we ook van Catan, dat er een goed uitgedachte wereld wodt neergezet vol leven, met allerlei havens en dorpjes.

Een pakkende soundtrack

Het is heerlijk dat je soms een serie kunt opnoemen, terwijl je alleen maar een paar seconden van de introsong hoort. Netflix had met The Witcher natuurlijk wel een hitje met Toss A Coin To Your Witcher, maar er zijn de laatste tijd weinig series geweest met een introtune die echt blijft hangen. Komt natuurlijk ook wel omdat de intro’s vaak worden geskipt, maar als Catan nou een heel levendig deuntje krijgt, dan zijn wij extra snel fan.