Ex-dealer Ilja Reiman zit in Amsterdam Narcos: ‘Het is in Rotterdam opgenomen, ha!’

Hij staat bekend als de eerste gabber en als de baas van het nog altijd succesvolle muzieklabel Multigroove, maar Ilja Reiman is ook verantwoordelijk voor iets minder onschuldigs: hij is een van de eerste xtc-dealers in Nederland. Hoe dat is gegaan, maar ook wat zware jongens als Klaas Bruinsma en Thea Moear voor rol hadden in de Amsterdamse drugswereld is op SkyShowtime te zien in Amsterdam Narcos. We spreken Ilja Reiman over zijn aanwezigheid in deze docu over de Mokumse onderwereld.

Amsterdam Narcos op SkyShowtime

Het kan natuurlijk geen beter moment zijn voor SkyShowtime om precies tijdens ADE, het Amsterdam Dance Event, met deze docureeks over de hoofdstad te komen. De hoofdstad die dit jaar 750 jaar bestaat en waar deze week honderdduizenden mensen naartoe komen om uit hun dak te gaan op elektronische muziek. Misschien wel op een pilletje? In ieder geval niet van Ilja Reiman, want die heeft zijn carrière als dealer aan de wilgen gehangen.

In Amsterdam Narcos blikt hij terug op zijn tijd als drugsdealer, die vrij onschuldig begon met een bezoekje aan een soort therapiesessie met xtc. Zijn vriend stal de doos met pillen en de mannen besloten die te verkopen op dancefeesten. En niet alleen te verkopen: Ilja vertelt in de documentaire heel levendig over wat die combinatie van elektronische muziek en xtc met hem deden. “Ik danste lekker licht,” zegt hij. Nu is dat anders: hij is al 8,5 jaar clean. Maar toch: zijn ogen lichten op als hij het over die periode gaat.

Dit weekend is het ADE, wat doe je daarmee?

“Ik spreek op bepaalde plekken, ik spreek over het nachtleven, dat het meer verdwijnt en dat het meer overdag wordt. Morgen spreek ik over de love en health van house music. Het motto is dat niemand hoeft te sterven als avicii, aan een depressie en verslaving. Het is zo geaccepteerd dat een deejay een hele lijst heeft met alcohol die in de kleedkamer aanwezig moet zijn. Zelfs de lichtman heeft alcohol. Het is heel vrij, maar wat nou als het een probleem wordt en mensen in een depressie terechtkomen? Bekende artiesten komen spreken om het uit de taboesferen te halen. Er ligt zoveel druk op artiesten, ze zijn eenzaam: hoe gaan we daarmee om? Dat maken we bespreekbaar. Maar met ADE is er ook feest: zaterdag in de AFAS is er een event van Multigroove.”