5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 42

Ook deze week zijn er weer allerlei nieuwe films en series op streamingdiensten als Netflix, SkyShowtime, Disney+ en HBO Max verschenen. Zoals gebruikelijk nemen we vijf kijktips met je door, zodat je je niet hoeft te vervelen dit weekend.

Splinter Cell: Deathwatch (Netflix)

Mensen die al een tijdje gamen kunnen zich vast nog wel Splinter Cell herinneren. In deze games bestuur je de geheim agent Sam Fisher, die met zijn nachtvisiebril (inclusief iconische drie groene lampjes) allerlei streng beveiligde gebouwen binnensluipt en stilletjes vijanden uitschakelt. Hoewel het al een lange tijd geleden is dat er een nieuw deel in deze gamereeks is uitgekomen, kunnen fans nu wel een animatieserie op Netflix bekijken gebaseerd op de Splinter Cell-franchise. Hierin zien we hoe een al wat oudere Sam toch weer in actie moet komen wanneer de jonge agent Zinnia McKenna zijn hulp nodig heeft. Aan actie geen gebrek, want niemand minder dan Derek Kolstad – de schrijver van de John Wick-franchise – is verantwoordelijk voor deze serie. Alle afleveringen van het eerste seizoen zijn nu te zien, en de komst van een tweede seizoen is inmiddels ook al bevestigd.