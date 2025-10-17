5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 42

Ook deze week zijn er weer allerlei nieuwe films en series op streamingdiensten als Netflix, SkyShowtime, Disney+ en HBO Max verschenen. Zoals gebruikelijk nemen we vijf kijktips met je door, zodat je je niet hoeft te vervelen dit weekend.
Mensen die al een tijdje gamen kunnen zich vast nog wel Splinter Cell herinneren. In deze games bestuur je de geheim agent Sam Fisher, die met zijn nachtvisiebril (inclusief iconische drie groene lampjes) allerlei streng beveiligde gebouwen binnensluipt en stilletjes vijanden uitschakelt. Hoewel het al een lange tijd geleden is dat er een nieuw deel in deze gamereeks is uitgekomen, kunnen fans nu wel een animatieserie op Netflix bekijken gebaseerd op de Splinter Cell-franchise. Hierin zien we hoe een al wat oudere Sam toch weer in actie moet komen wanneer de jonge agent Zinnia McKenna zijn hulp nodig heeft. Aan actie geen gebrek, want niemand minder dan Derek Kolstad – de schrijver van de John Wick-franchise – is verantwoordelijk voor deze serie. Alle afleveringen van het eerste seizoen zijn nu te zien, en de komst van een tweede seizoen is inmiddels ook al bevestigd.
Voor de nodige spanning kun je dit weekend terecht op Disney+ voor de miniserie Murdaugh: Death in the Family, gebaseerd op de Murdaugh Murders-podcast van Mandy Matney. Zij onderzocht de zaak van de Murdaugh-familie, waarbij de zoon van advocaat Richard en zijn vrouw Maggie om het leven komt tijdens een bootongeluk. Tijdens het onderzoek komt langzaam maar zeker echter de waarheid boven water. De altijd schitterend acterende Patricia Arquette speelt daarbij de rol van Maggie, en we zien hoe ze langzaam maar zeker ondervindt hoe haar gezin niet is zoals ze zich had voorgesteld. De eerste drie afleveringen zijn nu te zien, en wekelijks verschijnt er een nieuwe aflevering.
Nog meer griezelen bij het zien van echte verhalen kan op SkyShowtime, waar nu de miniserie Devil in Disguise: John Wayne Gacy te zien is. Gacy werd veroordeeld voor 33 moorden, waarbij hij de restanten van de slachtoffers bewaarde onder de vloer van zijn huis, alsmede seksueel wangedrag – ook richting kinderen. Severance- en Patriot-acteur Michael Chernus geeft op angstaanjagende wijze gestalte aan deze seriemoordenaar, die om het allemaal nog ijzingwekkender te maken ook regelmatig optrad als een clown.
Saturday Night Live-oudgediende Tim Robinson staat bekend om zijn even hilarische als cringy humor. Veel van zijn sketches uit de hitserie I Think You Should Leave spelen zich af op kantoor, waarin hij regelmatig een werknemer speelt die ze niet allemaal op een rijtje heeft. In zijn nieuwe HBO Max-serie The Chair Company lijkt dat ook het geval te zijn… of is er meer aan de hand? In de rol van William Ronald Trosper gaat hij na een incident op werk op onderzoek naar een mogelijke samenzwering. Al snel denkt hij dat de sleutel tot dit alles een stoelenbedrijf is, waarbij het bijna een obsessie voor hem wordt. De eerste aflevering van deze heerlijk absurde serie is nu te zien, en wekelijks verschijnt er een nieuwe episode.
Het gehele derde seizoen van de politieke thrillerserie The Diplomat is aan Netflix toegevoegd. De serie draait om Kate Wyler (Keri Russell, onder andere bekend van The Americans), die onverwachts wordt aangesteld tot de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten in het Verenigd Koninkrijk tijdens een internationale crisis. Ze probeert flink wat balletjes hoog te houden, want naast haar veeleisende werk vergt ook haar privéleven de nodige aandacht. De serie heeft veel positieve kritieken ontvangen dankzij het snelle tempo, het uitstekende schrijfwerk en het prima acteerwerk. Volg je de serie al sinds 2023, dan kun je nu eindelijk aan de slag met de acht nieuwe afleveringen die op Netflix staan, en mocht je er nog helemaal niet aan zijn begonnen dan heb je extra veel kijkmateriaal dit weekend.
Elke vrijdag zetten we op DutchCowboys de leukste nieuwe films en series op streamingdiensten voor je op een rij, zodat je meteen weet wat je dit weekend kunt gaan kijken.