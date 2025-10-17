Luisterboeken op Spotify winnen aan populariteit

Een jaar geleden maakte Spotify de mogelijkheid om luisterboeken – zogenoemde Audiobooks – te beluisteren beschikbaar in de Benelux. Sindsdien zijn de luisteruren in Nederland flink gestegen. We kunnen dus wel stellen dat de toevoeging aan de muziekstreamingdienst een slimme zet was.

Boeken beluisteren via Spotify

Audiobooks verschenen twee jaar geleden al internationaal op Spotify, maar kwamen in oktober 2024 ook naar de Benelux en Frankrijk. Vanaf dat moment konden Premium-leden en beheerders van Duo- en Family-abonnement twaalf uur per maand luisteren naar deze ingesproken boeken.

Daarnaast kunnen alle gebruikers individuele Audiobooks aanschaffen via Spotify. Ook kan er extra betaald worden voor meer luistertijd, bijvoorbeeld via Luisterboeken+, waarbij men vijftien uur extra luistertijd ontvangt.