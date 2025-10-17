Luisterboeken op Spotify winnen aan populariteit

Een jaar geleden maakte Spotify de mogelijkheid om luisterboeken – zogenoemde Audiobooks – te beluisteren beschikbaar in de Benelux. Sindsdien zijn de luisteruren in Nederland flink gestegen. We kunnen dus wel stellen dat de toevoeging aan de muziekstreamingdienst een slimme zet was.
Audiobooks verschenen twee jaar geleden al internationaal op Spotify, maar kwamen in oktober 2024 ook naar de Benelux en Frankrijk. Vanaf dat moment konden Premium-leden en beheerders van Duo- en Family-abonnement twaalf uur per maand luisteren naar deze ingesproken boeken.
Daarnaast kunnen alle gebruikers individuele Audiobooks aanschaffen via Spotify. Ook kan er extra betaald worden voor meer luistertijd, bijvoorbeeld via Luisterboeken+, waarbij men vijftien uur extra luistertijd ontvangt.
Spotify heeft op het eenjarige jubileum van de extra dienst binnen de streamingapp bekendgemaakt dat de interesse in luisterboeken alleen maar toeneemt. Sinds de uitrol van de functie zijn de luisteruren in Nederland namelijk met 10% gestegen op Spotify. Het aantal luisteraars is daarna met 8% gestegen. Daarmee is Nederland een van de snelstgroeiende markten ter wereld. Volgens de streamingdienst is 36% van de audioboekluisteraars in Nederland tussen de 18 en 34 jaar.
Wereldwijd trekken Audiobooks op Spotify sowieso steeds meer geïnteresseerden aan. De functie is inmiddels uitgerold naar veertien verschillende markten. Meer dan de helft van alle Spotify Premium-leden heeft daarbij al eens naar een audioboek geluisterd.
Om aan de alsmaar groeiende vraag te voldoen, blijft Spotify nieuwe audioboeken toevoegen. Er staan inmiddels al meer dan 300.000 verschillende titels op de dienst – een verdubbeling van het aantal dat een jaar geleden beschikbaar was. Spotify heeft daarbij een miljoen euro geïnvesteerd in de productie van Nederlandstalige en Franstalige audioboeken.
“Toen we Audiobooks voor Premium lanceerden, was ons doel om de leeservaring voor een nieuwe generatie te vernieuwen”, zo stelt Owen Smith, die aan het hoofd staat van Audiobooks bij Spotify. “We willen boeken net zo makkelijk vindbaar en dynamisch als muziek en podcast maken. Inmiddels hebben we ongelooflijke progressie geboekt.”
Smith vervolgt: “We hebben miljoenen nieuwe luisteraars geïntroduceerd tot het format, en hen de keuze gegeven tussen meer dan 500.000 titels (in de Engelse versie), en schrijvers geholpen met het bereiken van een breder en meer divers publiek terwijl we toenemende omzet hebben gegenereerd. Er is nog altijd werk aan de winkel, maar we hebben bewezen dat het niet alleen goed is voor luisteraars om boeken gemakkelijker te ontdekken te lezen, maar ook voor het complete uitgeversecosysteem.”