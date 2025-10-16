10 films die heerlijk zijn om te kijken tijdens de donkere dagen

Het wordt weer veel eerder donker en sommige mensen hebben zelfs de kerstverlichting alweer over de bomen in hun tuin gedrapeerd. Het is donker, het wordt koud, het is voor sommige mensen afzien, maar je kunt het ook positief bekijken: knusse avondjes met een dekentje op de bank en een van deze tien films kijken.

Wicked

Het tweede deel van Wicked komt er al bijna aan, maar de eerste is prima om nog een keer te kijken. Of voor het eerst aan te zwiepen. Ja, het is een musical-film dus er wordt veel in gezongen, maar de nummers in deze musical zijn over het algemeen beter -en grappiger- dan van veel andere musicals. Bovendien is het verhaal af en toe erg herkenbaar op manieren die je ongetwijfeld niet had verwacht in een vertelling over een groene heks.