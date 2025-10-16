10 films die heerlijk zijn om te kijken tijdens de donkere dagen

Het wordt weer veel eerder donker en sommige mensen hebben zelfs de kerstverlichting alweer over de bomen in hun tuin gedrapeerd. Het is donker, het wordt koud, het is voor sommige mensen afzien, maar je kunt het ook positief bekijken: knusse avondjes met een dekentje op de bank en een van deze tien films kijken.
Het tweede deel van Wicked komt er al bijna aan, maar de eerste is prima om nog een keer te kijken. Of voor het eerst aan te zwiepen. Ja, het is een musical-film dus er wordt veel in gezongen, maar de nummers in deze musical zijn over het algemeen beter -en grappiger- dan van veel andere musicals. Bovendien is het verhaal af en toe erg herkenbaar op manieren die je ongetwijfeld niet had verwacht in een vertelling over een groene heks.
Een klassieker, waar er inmiddels al vijf van zijn, maar het eerste deel is toch het meest populair. De film staat er dankzij een persoon: Johnny Depp als Captain Jack Sparrow. Hij doet het met verve, mede omdat hij best goed weet hoe het is om een borreltje te veel op te hebben. Heerlijk om even in dat piratenleven te duiken, zonder dat je nat hoeft te worden, een ooglap op hoeft of het risico op scheurbuik loopt.
Vind je het bovenstaande allemaal veel te zoetsappig, dan gooien we er toch gewoon een horrorfilm tussendoor? Us is een film van Jordan Peele en dat betekent dat het vooral de onaangename kant opgaat. Hij kan als geen ander een heel onprettige sfeer neerzetten in een film en wat dat betreft is Us een masterclass. Lupita’s ogen doen heel veel, maar er zijn ook allerlei andere elementen toegevoegd waardoor je dat dekentje misschien af en toe wel even voor je gezicht houdt.
Harry Potter is natuurlijk eigenlijk niet 1 film: het zijn er 8, maar dat is ideaal voor een heftige bingesessie in de herfst- of kerstvakantie, of twee maanden lang elke week een film? Aan de andere kant is het ook al heerlijk om alleen de eerste prent te kijken, waarin die wondere wereld van Hogwarts wordt neergezet en de kinderen allemaal nog zo schattig en klein zijn.
Indiana Jones bestaat inmiddels uit vijf films, waarvan de eerste films nog altijd het meest legendarisch zijn. Het is Harrison Ford op zijn best, met zijn zweep, met bollen die hem achtervolgen en met zijn lef, behalve als het om slangen gaat natuurlijk. Het is leuk om met hem op avontuur te gaan en je te verbazen over de bizarre nazi-inslag die er af en toe bij komt kijken.
De ultieme klassieker kunnen we niet vergeten: Home Alone is eigenlijk een kerstfilm, maar nu de kerstverlichting er ook al is, kan wat ons betreft niet snel genoeg KEVINNNN! door onze soundbar galmen. Home Alone is het grappige verhaal van een jongetje dat door zijn familie wordt vergeten, en daardoor alleen thuis achterblijft. En daar hebben vooral een paar inbrekers last van.
De jaren 20 spreken enorm tot de verbeelding, cocktails, flapper dresses en simpelweg een andere wereld. In deze Woody Allen-film zien we Owen Wilson in de rol van een scenarioschrijver die tijdens een vakantie in Parijs als een soort tijdreiziger naar het Parijs uit de jaren 20 reist. Het is een enorm dromerige, romantische film, maar niet op een irritante manier.
Chef is eigenlijk niet heel erg winters, maar het is zo’n ultieme feel-good film met zoveel populaire mensen erin, en ook nog eens lekker eten: alles komt erin samen. Het gaat over een chef-kok die na een incident met een restaurantcriticus zijn baan verliest. Reden voor hem om een foodtruck te beginnen en dat blijkt een gouden greep. Hij krijgt er zijn passie weer mee terug en wordt weer een beetje zichzelf. Een heerlijke ‘reis’ om van mee te genieten.
Je zal maar zelfmoord willen plegen en steeds worden gestoord door iedereen om je heen. Het overkomt A Man Called Otto, die zijn vrouw verliest en dan nog weinig nut ziet in het leven. Gelukkig heeft hij buren die hem tegenwerken, euh, op de been houden. Tom Hanks speelt in deze film de hoofdrol en hoewel zelfmoord enorm zwaar klinkt, en ook zeker niet heel lichtzinnig wordt genomen, is dit toch een enorm lieve en humoristische film om even dat hart te verwarmen.
Er is een reden dat Knives Out-films elke keer in de winterperiode uitkomen: er gaat niets boven een kopje warme chocolademelk met een fijne whodunnit erin. Lekker met je partner, huisgenoot of gewoon met jezelf raden wat er toch is gebeurd en wie het op zijn geweten heeft. Daarnaast merk je aan alles dat Daniel Craig er enorm van geniet om Benoit Blanc te spelen, de detective van het spel. Er zijn al twee Knives Out-films uit, maar goed nieuws: 26 november verschijnt de derde op Netflix.