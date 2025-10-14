Zo ziet de toekomst van het Marvel Cinematic Universe eruit

We zitten middenin de zesde fase van het Marvel Cinematic Universe en we zitten vooral te wachten op de twee Avengers-films die in 2026 en 2027 komen. Maar er komt natuurlijk ook nog van alles tussendoor. Marvel heeft dat tijdens New York Comic Con bekendgemaakt: dit is wat je precies van de toekomst van het Marvel Cinematic Universe kunt verwachten.
De zesde fase van het Marvel Cinematic Universe is al een tijdje bezig, al is er nog niet heel veel uit voortgekomen. De grote gebeurtenissen lijken toch echt naar een later moment te worden verschoven en het zal ons niets verbazen als de klappers worden bewaard voor Avengers. De zesde fase van het Marvel Cinematic Universe is dus nog zeker niet op zijn hoogtepunt, maar dat gaat nog wel gebeuren, denken we zo. We zetten elke film of serie binnen deze fase op een rij, inclusief wat we er tot nu toe over weten.
1 augustus 2025
De zesde fase ging van start met Eyes of Wakanda, dat ons meer leerde over de Hatut Zaraze, de Wakandaanse strijders die over de hele wereld en door de geschiedenis heen op allerlei plekken vibranium-artefacten moesten verkrijgen. De animatie-serie is gemaakt met de regisseur van de Black Panther-films, Ryan Coogler, en Todd Harris is de seriemaker. Er zijn helaas maar vier afleveringen van de reeks, want het smaakt naar meer.
25 juli 2025
De eerste film in fase 6 is die met onder andere Pedro Pascal en Vanessa Kirby: The Fantastic Four. Veel mensen kennen deze groep superhelden vooral van een nogal matige film van veel eerder, maar nu wordt het wat serieuzer aangepakt. In onze review schreven we dat de film erg leunt op zijn retro-futuristische uiterlijk en dat het verhaal af en toe te bizar voor woorden is, maar we waarderen de film als een interessante opzet voor meer wat er staat te gebeuren in deze filmfase van Marvel.
24 september 2025
De meest recente toevoeging aan het MCU is Marvel Zombies, een serie die als een soort spin-off geldt van What If?. We zien in Marvel Zombies hoe drie superheldinnen het opnemen tegen zombies. Alleen zijn die zombies niet alleen willekeurige mensen, maar ook superhelden, zoals Hawkeye. Niet iedereen kan de reeks waarderen, want hoewel de visuele stijl fenomenaal is, zien we niet helemaal in hoe een zombie ineens zo slim en actief kan zijn: moeten die niet gewoon een beetje rondzwalken, in plaats van pijlen schieten?
27 januari 2026
Zo na Marvel Zombies is er een tijdje wat droogte, maar eind januari 2026 gaan we los met Wonder Man, dat dan ook een grote teaser en trailer kreeg tijdens New York Comic Con. In Wonder Man speelt Yahya Abdul-Mateen II de hoofdrol van Wonder Man/Simon Williams en komt Ben Kingsley terug als de gevallen acteur Trevor Slattery, die we in Iron Man 3 ook al zagen (en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings).
De serie wordt een miniserie genoemd en bestaat uit 8 afleveringen (wat wij dan weer vrij veel vinden voor de mini-titel), waarin een oude film genaamd Wonder Man van een remake wordt voorzien en Williams wel oren heeft naar die rol. Maar wat we ook weten van Wonder Man is dat hij de zoon is van een familie die door het bedrijf van Iron Man, Stark Industries, grote problemen heeft gekregen. Of hij dus heel erg pro-Avengers is of ze liever ziet verdwijnen, dat wordt nog even afwachten.
4 maart 2026
Matt Murdock komt volgend jaar ook weer terug als Daredevil, want zijn serie heeft een tweede en derde seizoen gekregen. Marvel en Disney hebben Charlie Cox weer bereid gevonden om de blinde advocaat/superheld te spelen, en ook de iconische Vincent D’Onofrio is terug als Wilson Fisk, oftewel Kingpin. De verwachting is dat er misschien wel een nieuwe groep uitrolt: Defenders, want Jessica Jones komt terug, Matthew Lillard is van de partij en dat is reden om te denken dat er een groep komt. En aangezien we ook nog een groep hebben uit fase 5 van het MCU, namelijk Thunderbolts, is de vraag of we straks niet allerlei verschillende superheldengroepen die het gaan opnemen tegen Dr. Doom. Daredevils derde seizoen wordt overigens in maart 2027 verwacht.
Zomer 2026
De animatieserie X-Men uit de jaren ‘90 is iconisch, maar blijkbaar doet de nieuwe variant het ook niet slecht, want X-Men ‘97 krijgt een tweede seizoen dat in de zomer van 2026 wordt uitgezonden. De schrijvers van X-Men: The Animated Series werken eraan, en Larry Houston van de originele serie ook. Dat zit dus wel snor.
31 juli 2026
Nu is het filmen bezig van de nieuwe Spider-Man-film en die heet Brand New Day. Het belooft weer veel spanning en humor te bevatten, met de zeer geliefde Tom Holland in de rol van Spidey, wat hij inmiddels ook al jaren met verve doet.
Later in 2026
Vision, die we vooral goed kennen uit het geweldige WandaVision, is terug. De serie is de derde en laatste in de reeks WandaVision-Agatha All Along en dan dus VisionQuest. Het verschijnt pas eind 2026, dus er is nog niet heel veel bekend over het plot. Wel over de acteurs, want James Spader is terug als Ultron en Faran Tahir als Raza. En ze zijn niet de enigen die zijn bevestigd. Natuurlijk komt ook Paul Bettany terug als Vision.
Later in 2026
De animatieserie Your Friendly Neighborhood Spider-man seizoen 2 en 3 komen er ook nog aan, na een succesvol eerste seizoen in januari dit jaar. Het tweede seizoen heeft als titel: Spider-Man: Sophomore Year en het heeft dezelfde schrijver en showrunner, namelijk Jeff Trammell. Wat er staat te gebeuren is nog onbekend, maar Spider-Man kennende, zal het niet heel ver van zijn bed zijn.
18 december 2026
Avengers: Doomsday schijnt nu in post production te zijn, wat betekent dat het is gefilmd, maar nu nog bij elkaar moet worden gemonteerd. Zeker gezien de vele special effects is daar tijd voor nodig. We weten dat in deze film veel groepen zitten die het tegen Doctor Doom opnemen, namelijk de Avengers, Thunderbolts, Fantastic Four en de originele X-Men. De film heette eigenlijk The Kang Dynasty, maar dat is veranderd, mede omdat Kang the Conqueror geen geschikte slechterik meer leek nadat de acteur die hem speelde werd opgepakt door de politie. Het draait nu allemaal om Doctor Doom en die wordt gespeeld door Robert Downey Jr. Hoe zit dat dan, want hij speelde Iron Man… We gaan het zien.
17 december 2027
Secret Wars is de afsluiter van het zesde deel van het Marvel Cinematic Universe en verder weten we er nog niet heel veel van. De Russo-broers zijn net als bij Doomsday de regisseurs en het filmen begint waarschijnlijk half 2026. We moeten maar zien wie er over is na de battle met Dr Doom natuurlijk…