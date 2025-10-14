Zo ziet de toekomst van het Marvel Cinematic Universe eruit

X-Men ‘97

Zomer 2026

De animatieserie X-Men uit de jaren ‘90 is iconisch, maar blijkbaar doet de nieuwe variant het ook niet slecht, want X-Men ‘97 krijgt een tweede seizoen dat in de zomer van 2026 wordt uitgezonden. De schrijvers van X-Men: The Animated Series werken eraan, en Larry Houston van de originele serie ook. Dat zit dus wel snor.

Spider-Man: Brand New Day

31 juli 2026

Nu is het filmen bezig van de nieuwe Spider-Man-film en die heet Brand New Day. Het belooft weer veel spanning en humor te bevatten, met de zeer geliefde Tom Holland in de rol van Spidey, wat hij inmiddels ook al jaren met verve doet.

VisionQuest

Later in 2026

Vision, die we vooral goed kennen uit het geweldige WandaVision, is terug. De serie is de derde en laatste in de reeks WandaVision-Agatha All Along en dan dus VisionQuest. Het verschijnt pas eind 2026, dus er is nog niet heel veel bekend over het plot. Wel over de acteurs, want James Spader is terug als Ultron en Faran Tahir als Raza. En ze zijn niet de enigen die zijn bevestigd. Natuurlijk komt ook Paul Bettany terug als Vision.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Later in 2026

De animatieserie Your Friendly Neighborhood Spider-man seizoen 2 en 3 komen er ook nog aan, na een succesvol eerste seizoen in januari dit jaar. Het tweede seizoen heeft als titel: Spider-Man: Sophomore Year en het heeft dezelfde schrijver en showrunner, namelijk Jeff Trammell. Wat er staat te gebeuren is nog onbekend, maar Spider-Man kennende, zal het niet heel ver van zijn bed zijn.

Avengers: Doomsday

18 december 2026

Avengers: Doomsday schijnt nu in post production te zijn, wat betekent dat het is gefilmd, maar nu nog bij elkaar moet worden gemonteerd. Zeker gezien de vele special effects is daar tijd voor nodig. We weten dat in deze film veel groepen zitten die het tegen Doctor Doom opnemen, namelijk de Avengers, Thunderbolts, Fantastic Four en de originele X-Men. De film heette eigenlijk The Kang Dynasty, maar dat is veranderd, mede omdat Kang the Conqueror geen geschikte slechterik meer leek nadat de acteur die hem speelde werd opgepakt door de politie. Het draait nu allemaal om Doctor Doom en die wordt gespeeld door Robert Downey Jr. Hoe zit dat dan, want hij speelde Iron Man… We gaan het zien.