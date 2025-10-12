3 New York Comic-Con aankondigingen die je moet weten

Na een wat rustige San Diego Comic-Con is Marvel niet van plan om New York Comic-Con net zo rustig voorbij te laten gaan. Het heeft groot uitgepakt met Wonder Man. Maar er is meer te melden van wat zich op de geeky beurs heeft afgespeeld. Dit zijn 3 aankondigingen die je moet weten.

Wonder Man

Marvel heeft een teaser en een trailer gedropt van Wonder Man. De 8 afleveringen tellende mini-serie verschijnt in januari op Disney+ en draait om een jongen met superheldenkrachten die tegelijkertijd acteur is. Hij wil meedoen aan de remake van Wonder Man. Dat is wat we zo ongeveer uit de trailer en de kennis uit de comics weten. Daarnaast speelt er waarschijnlijk iets groters op de achtergrond, want laat hij nou deel uitmaken van een familie die in de problemen is gekomen door Stark Industries, het bedrijf van Iron Man.

Wordt Wonder Man, die als gewone man Simon Williams heet, in deze serie ook gerekruteerd om de Avengers juist kapot te maken in plaats van te helpen? Uiteindelijk voegt hij zich bij de Avengers en helpt hij ze in de strijd tegen Dr Doom. Aangezien we al weten dat Robert Downey Jr die schurk speelt in de nieuwe Avengers-films, lijken we het zo wel bij elkaar te hebben gepuzzeld. Maar dat weten we natuurlijk pas echt in januari, 2026 en 2027: dan verschijnt eerst deze serie, en daarna de twee Avengers-films.

In Wonder Man zien we Yahya Abdul-Mateen II in de rol van Wonder Man, zien we Demetrius Grosse als zijn broer Eric/Grim Reaper; Ed Harris als Simons agent Neal Saroyan en Arian Moayed als P. Clearly, van de afdeling Damage Control. Daarnaast is Ben Kingsley terug als Trevor Slattery, zoals we hem eerder al zagen in Iron Man 3 en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Ook zijn Lauren Glazier, Josh Gad, Byron Bowers, Bechir Sylvain en Manny McCord in deze serie te zien, maar het is nog onbekend in welke rollen.