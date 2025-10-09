A Knight of the Seven Kingdoms zie je vanaf januari 2026 op HBO Max

HBO heeft tijdens een panel op New York Comic Con de officiële trailer vrijgegeven van de originele half uur durende dramaserie, A Knight of the seven Kingdoms.
Vanuit de wereld van Westeros komt een hartverwarmend verhaal over de avonturen van een onverwacht duo. Deze zesdelige reeks zal vanaf maandag 19 januari te zien zijn op HBO Max. Nieuwe afleveringen verschijnen wekelijks op maandag.
Synopsis: Een eeuw vóór de gebeurtenissen van Game of Thrones zwierven twee onwaarschijnlijke helden door Westeros… de jonge, onervaren maar dappere ridder Ser Duncan the Tall en zijn kleine schildknaap Egg. In een tijd waarin het huis Targaryen nog op de IJzeren Troon zit en de herinnering aan de laatste draak nog niet is vervaagd, wachten grote lotsbestemmingen, machtige vijanden en gevaarlijke avonturen deze onwaarschijnlijke maar onvergetelijke vrienden.
De cast bestaat uit ondermeer: Peter Claffey als Ser Duncan “Dunk” the Tall, Dexter Sol Ansell als Egg, Daniel Ings als Ser Lyonel Baratheon. Bertie Carvel als Baelor Targaryen, Danny Webb als Ser Arlan of Pennytree, Sam Spruell als Maekar Targaryen. Shaun Thomas als Raymun Fossoway, Finn Bennett als Aerion Targaryen, Edward Ashley als Ser Steffon Fossoway. Tanzyn Crawford als Tanselle, Henry Ashton als Daeron Targaryen, Youssef Kerkour als Steely Pate. Tom Vaughan-Lawlor als Plummer en Daniel Monks als Ser Manfred Dondarrion.
Credits zijn er voor: Co-bedenker / uitvoerend producent: George R. R. Martin; Co-bedenker / showrunner / uitvoerend producent: Ira Parker. Uitvoerend producenten: Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal en Vince Gerardis. Regie: Owen Harris en Sarah Adina Smith.