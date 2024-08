5 x wat we weten over de GoT-spinoff A Knight of the Seven Kingdoms

House of the Dragon keert pas in 2026 terug op HBO Max, maar in de tussentijd komt er iets anders om je Game of Thrones-honger te stillen. George R.R. Martin schreef namelijk ook een serie boeken in het GoT-universum die draaien om een soort ridder en zijn schildknaap: Dunk en Egg. Daar wordt nu een serie over gemaakt en dit zijn 5 dingen die je zeker moet weten over A Knight of the Seven Kingdoms.

1. Waar komt het vandaan?

Dat George R.R. Martin een talentvol fantasyschrijver is wisten we al, maar dat niet alleen de Game of Thrones-boeken maar ook de Tales of Dunk and Egg zo goed zijn, dat is minder bekend. Deze serie boeken vertelt een verhaal dat 100 jaar voor Game of Thrones begint speelt. De Targaryens zijn aan de macht, maar het is geen macht zoals Nvidia die heeft in de chipwereld: het is iets minder vaststaand. Men is nog steeds aan het bijkomen van de Blackfyre Rebllion, een grote burgeroorlog die woedde. In die achtergrond gaan een ridder en zijn schildknaap op pad door Westeros, waarbij ze onderweg allerlei situaties tegenkomen waarmee ze iets moeten.

The next ‘Game of Thrones’ spin-off series will be ‘A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS’ • Set 100 years before ‘Game of Thrones’ & 100 years after ‘House of The Dragon’ • Will encounter several members of the Targaryen dynasty • Releasing in 2025 on HBO. pic.twitter.com/8EXQ53y9Xg — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 5, 2024

2. Wie zijn Dunk en Egg?

Het klinkt een beetje vreemd, maar er is gelukkig bij deze nieuwe serie gekozen voor vrij nieuwe gezichten. Ser Duncan the Tall wordt gespeeld door de Ierse ex-rugbyspeler Peter Claffey, die eerder in Vikings: Valhalla te zien was. Hij wordt bijgestaan door Egg (Dexter Sol Ansell, bekend van The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes), die stiekem Prince Aegon Targaryen is, al doet hij zich duidelijk heel anders voor. Dunk is een jonge, naïeve en heldhaftige ridder, terwijl zijn squire een soort superfan van hem zou zijn. Dunk komt uit Flea Bottom en werd als dakloze van de straat geplukt door Ser Arlan of Pennytree. Twee heel andere oorsprongsverhalen dus, maar wel hetzelfde doel.

3. Wie zijn er nog meer?

We hebben Finn Bennett (True Detective: Night Country) als Aerion Brightflame Targaryen, de oudere broer van Egg die denkt een draak in menselijke vorm te zijn. Niet bepaald een prettig persoon in de omgang. Daarnaast is er Bertie Carvel (The Crown) als Baelor Breakspear Targaryen, de oudste van de Targaryen-kinderen, die toen hij nog maar een tiener was Ser Daemon Blackfyre versloeg en daarmee de held werd. Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things) is een poppenspeelster waar Dunk een oogje op heeft, net als Egg. Daniel Ings (Black Mirror) is Ser Lyonel Baratheon en is vooral dol op wedstrijden, die hij vaak wint. Tot slot is er ook nog Sam Spruell (Fargo) als Maekar Targaryen, de jongere broer van Baelor en vader van Aerion en Aegon. Hij is streng en niet erg charismatisch, maar kan enorm goed vechten.

Meet Dunk and Egg. A sneak peek of the @HBO Original Series #AKnightOfTheSevenKingdoms, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/n3GrJShydY — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

4. Wat is de band met Game of Thrones?

Het speelt zich natuurlijk af in hetzelfde universum, dus je komt zeker dezelfde families tegen in deze serie, maar de mensen die we hebben leren kennen in Game of Thrones zijn niet te spotten in deze spin-off. In de boeken komt Ser Duncan the Tall wel voor, maar het is vooral een korte knipoog in plaats van dat hij een heel grote rol speelt. Echter zouden we je aanraden zeker de finale van House of the Dragon seizoen 2 te kijken, want daar ziej e dat er toch misschien wel een personage is die de twee met elkaar verbindt.

5. Wanneer is het te zien?

Helaas, daar is HBO Max nog wat stilletjes over. Het eerste seizoen zou maar 6 afleveringen tellen en wordt momenteel in Belfast opgenomen. Het is de verwachting dat de serie ergens in 2025 verschijnt, maar of dat in het begin of het einde van het jaar is, is nog onbekend.