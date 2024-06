Serie ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ nu in productie

Na het succes van Game of Thrones volgde daar al snel de eerste spinoff. Van House of the Dragon was deze week de kickoff van het tweede seizoen. Goed nieuws voor fans van de franchise. Want inmiddels is ook de productie van de volgende spinoff van start gegaan. De productie van A Knight of the Seven Kingdoms is begonnen in Belfast, Ierland.

Deze HBO Original-serie is een bewerking van George R. R. Martins The Hedge Knight. Deze nieuwe serie speelt zich af in een tijdperk ruim 100 jaar voor de gebeurtenissen van “Game of Thrones” waarin de Targaryens nog steeds de IJzeren Troon in handen hebben en de herinnering aan de laatste draak nog niet uit het geheugen zijn verdwenen. We ontmoeten twee onwaarschijnlijke helden die samen door Westeros trekken… ser Duncan the Tall, een jonge, maar moedige ridder en zijn schildknaap, Egg. Deze onwaarschijnlijke vrienden wacht een pad vol machtige vijanden en gevaarlijke heldendaden.

A Knight of the Seven Kingdoms

Nieuw aangekondigde cast: Finn Bennett als Aerion Targaryen, Bertie Carvel als Baelor Targaryen, Tanzyn Crawford als Tanselle, Daniel Ings als Ser Lyonel Barotheon en Sam Spruell als Maekar Targaryen voegen zich bij de cast van A Knight of the Seven Kingdoms, van George R. R. Martin en Ira Parker, naast eerder aangekondigde castleden Peter Claffey en Dexter Sol Ansell.

Regie: Sarah Adina Smith (Lessons In Chemistry, Hanna, Buster’s Mal Heart) zal drie van de zes afleveringen regisseren. De eerder aangekondigde regisseur en uitvoerend producent Owen Harris zal ook drie afleveringen regisseren.

Credits: Geschreven en geproduceerd door George R.R. Martin en Ira Parker. Geproduceerd door Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris en Sarah Bradshaw.