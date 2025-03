5 redenen om een marketingkalender te gebruiken

Wist je dat het op 21 april Wereld Creativiteit en Innovatie Dag is? En dat we op 17 mei Wereld Telecommunicatie- en Informatiemaatschappij Dag vieren? Soms kun je klagen dat er elke dag wel ‘een dag van’ is, maar eigenlijk is dat onterecht. Het is juist tof dat er zoveel verschillende speciale dagen zijn, want niet alleen zorgt dat voor aandacht voor een bepaald onderwerp, het is ook een goed moment om jezelf als bedrijf in de kijker te spelen. Dit zijn 5 redenen om de Qualifio marketingkalender te gebruiken.

Een extra moment voor klantcontact

Bij wat voor een organisatie je ook werkt: het heeft altijd te maken met een product of dienst. Soms introduceer je iets nieuws en dan is dat een goed moment om te communiceren, of het bedrijf bestaat zoveel jaar, ook een leuk moment om met je klanten te delen. Door echter ook de marketingdagen in de gaten te houden, kun je nog meer momenten creëren om met je klanten in contact te komen, zonder dat het uit de lucht komt vallen. Het is soms wel letten op de toon: je kunt niet altijd een product of dienst direct aan een feestdag koppelen, dus pas wel op dat je niet te vergezochte linkjes pakt. Leuk om op World Sleep Day aan te haken als je producten of diensten aanbiedt die te maken hebben met welzijn en productiviteit. Slaap heeft namelijk een enorme invloed op prestaties en gezondheid, waardoor het een natuurlijke koppeling heeft met bijvoorbeeld techbedrijven die wearables ontwikkelen of bedrijven in de gezondheidssector. International Client’s Day op 19 maart is ook een mooie kans om bestaande klanten in het zonnetje te zetten, bijvoorbeeld met speciale kortingen of gepersonaliseerde berichten.