Waar begin je als je toch AI-content op je site wil?

We vragen zoveel aan AI, maar tot nu toe durven nog niet veel mensen het aan om AI te gebruiken voor grotere taken. Zonde, want je kunt samen met een AI-collega een heel succesvol blog runnen. Dat belooft in ieder geval Semrush, dat ContentShake AI heeft. Een manier om ongelimiteerde, publiciteitsklare content te genereren.

ContentShake AI

Maar ja, ga je dan aan ChatGPT vragen om een blog te schrijven over vijf verschillende typen draad voor wie van breien houdt? Of pak je dat toch anders aan? Semrush heeft met ContentShake AI een systeem gemaakt waarmee je blogs kunt verwachten die je direct op je site kunt plaatsen en direct vragen om interactie.

Stel dat je ContentShake AI vraagt om blog over ‘soccer’, dan krijg je te zien wat de AI schrijf, kun je zien hoe goed dit op Google zal scoren en kun je het ook nog aanpassen om het nog beter op jouw lezers te laten aansluiten. Je kunt zelfs inzien of de concurrentie daar al eens over heeft geschreven. Ook kun je feedback geven op de tekst, waarna de AI dan teruggaat naar de tekentafel om het stuk te verfijnen.

AI artikelen laten schrijven

Ben je tevreden, dan kun je het artikel met een druk op de knop laten publiceren op bijvoorbeeld je WordPress-site. Het is wel aan te raden het stuk nog goed na te lezen: AI kan leuk schrijven, maar je wil er nog wel een beetje je eigen verhaal van maken. Bovendien is het sowieso goed om te weten wat er op je site staat: je wil immers wel de kwaliteit van je site bewaren en bovendien zorgen dat artikelen wel in de bekende tone of voice van je site zijn geschreven. Die van de Belastingdienst is bijvoorbeeld heel anders dan die van Coolblue. Al zitten er in ContentShake AI ook mogelijkheden ingebouwd om je tone of voice te bepalen, waardoor je weinig hoeft aan te passen.

Daarnaast zorgt ContentShake er ook voor dat je elke week nieuwe ideeën krijgt die je kunt goedkeuren, waarna de AI een artikel gaat schrijven. Je kunt zelf kiezen of je op je blog elke dag een door AI geschreven artikel plaats, of het bijvoorbeeld alleen gebruikt om social media-posts te maken op basis van artikelen die jij hebt geschreven. Of misschien heb je geen site, maar alleen een social media-aanwezigheid: handig dat deze tool weet wat jouw toon is en als je echt geen post-inspo hebt, je die gewoon uit AI kunt krijgen.