House of the Dragon S03 is in productie

De productie is begonnen van het derde seizoen van House of the Dragon, dat uit acht afleveringen zal bestaan. De HBO Original dramaserie is gebaseerd op Fire & Blood, het boek van George R.R. Martin. De serie speelt zich 200 jaar vóór de gebeurtenissen van Game of Thrones af en vertelt het verhaal van Huis Targaryen, de legendarische dynastie van drakenrijders. Het is nog niet bekend vanaf wanneer het nieuwe seizoen te zien is op HBO Max, maar de release wordt naar verwachting in 2026 gepland.

In seizoen 3 barst de burgeroorlog tussen de Targaryen-facties echt los. Verwacht spectaculaire veldslagen, drakengevechten en dramatische wendingen, waaronder de iconische Slag om de Gullet – een van de bloedigste zeeslagen uit de geschiedenis van Westeros. Showrunner Ryan Condal heeft bevestigd dat het derde seizoen zich focust op de escalatie van het conflict, met meer actie en grootse productiewaarden dan ooit. Ook is bevestigd dat een vierde seizoen in de maak is, dat vermoedelijk het slotstuk van de serie zal vormen.

Nieuwe castleden

Tommy Flanagan als Ser Roderick Dustin (“Roddy the Ruin”), leider van de Winter Wolves uit het noorden.

Dan Fogler als Ser Torrhen Manderly van Huis Manderly.

James Norton als Ormund Hightower, neef van Otto Hightower en aanvoerder van de Hightower-legers.

Terugkerende castleden

Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin en Abubakar Salim.

Regie derde seizoen

Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh en Loni Peristere.

Credits derde seizoen