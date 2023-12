​Dit zijn de eerste beelden van House of the Dragon seizoen 2

HBO heeft de officiële teaser vrijgegeven voor het tweede seizoen van de HBO Original-serie House of the Dragon tijdens het CCXP23-panel in São Paulo, Brazilië. Het achtdelige tweede seizoen gaat in de zomer van 2024 in première op HBO Max. Bekijk hieronder de teaser.

House of the Dragon

House of the Dragon is gebaseerd op Fire & Blood van George R.R. Martin. De serie vertelt het verhaal van House Targaryen en speelt zich af zo’n 200 jaar voor de gebeurtenissen uit Game of Thrones.

Cast House of the Dragon

De terugkerende cast uit House of the Dragon bestaat uit: Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno en Rhys Ifans. Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall en Matthew Needham.

Nieuw aan het tweede seizoen is toegevoegd: Clinton Liberty als Addam of Hull, Jamie Kenna als Ser Alfred Broome, Kieran Bew als Hugh, Tom Bennett als Ulf, Tom Taylor als Lord Cregan Stark en Vincent Regan als Ser Rickard Thorne. Eerder aangekondigde cast van seizoen twee bestaat uit Abubakar Salim als Alyn of Hull, Gayle Rankin als Alys Rivers, Freddie Fox als Ser Gwayne Hightower en Simon Russell Beale als Ser Simon Strong.

In première

House of the Dragon seizoen 2 gaat in de zomer van 2024 in première op HBO Max.