Breaking Bad-maker onthult eerste trailer van zijn nieuwe show Pluribus

Apple TV+ staat op het punt om zijn nieuwe serie Pluribus uit te zenden. Er wordt reikhalzend naar uitgekeken, want het wordt gemaakt door de man achter het immens populaire Breaking Bad: Vince Gilligan. Dit is de nieuwe trailer die eindelijk wat meer toont van deze productie.

Pluribus

De teasers van Pluribus waren behoorlijk onduidelijk, dus het is fijn dat de trailer tenminste iets meer duidelijkheid biedt. We komen zo iets meer achter welke setting we kunnen verwachten. De sci-fi-serie draait vooral om Carol, die wordt gespeeld door Rhea Seehorn. Zij is de meest miserabele persoon op aarde, en het is haar levensdoel om de wereld te redden van blijdschap en geluk.

De rest van de wereld is enorm blij en dat is eigenlijk maar irritant voor Carol, die als enige niet lijdt aan dit nieuwe fenomeen. Waarom zij er geen last van heeft is onbekend, maar anderen willen wel dolgraag dat ze zich aanpast en ook meedoet in de feestvreugde. Daar heeft ze zelf, vanzelfsprekend, totaal geen zin in. Ook begrijpt ze de situatie niet helemaal en dat maakt haar ook geen vrolijker mens.

Gilligan

Het lijkt een serie te worden vol donkere humor en daar hebben we in de donkere dagen van het jaar heel veel behoefte aan. Zeker als die wordt gebalanceerd met alle positiviteit van de mensen op aarde die blijkbaar iets verkeerds hebben gegeten. We zijn benieuwd wat de oorzaak is, als we die al gaan ontdekken in deze serie. In ieder geval lijkt het lekker om Carol te zien worstelen, al is het nog fijner dat Gilligan terug is: daar hebben we sinds Better Call Saul in 2022 niets meer van gezien.

Pluribus is vanaf 7 november te zien op Apple TV+.