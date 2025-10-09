Dit is wanneer A Minecraft Movie 2 uitkomt

Zet het in je agenda: A Minecraft Movie 2 verschijnt op 23 juli 2027. De gameverfilming belooft een enorme hit te worden: de eerste film verscheen dit jaar en veroorzaakte een ware hype (en heel vervelend bioscoopgedrag). Minecraft heeft nu dus de datum bekendgemaakt dat ie komt en dat doet het met een poster met twee Minecraft-houwelen.

A Minecraft Movie 2

We schreven over A Minecraft Movie in onze review: “Minecraft is vooral fun en daar is niks mis mee, de diepere levenslessen die de film tracht te leren, die zullen weinig indruk maken, maar voor veel mensen die toch wel verwachtten dat de film een grote teleurstelling zou worden, blijkt deze prent een meevaller. Er is veel om minder te waarderen, maar ook genoeg om wel te omarmen: als je het maar wil. Met deze film kan het dan ook qua box office nog veel kanten opgaan. Maar een ding is zeker: als het geen succes wordt, dan heb je veel ingrediënten voor een fijne cultstatus, zelfs met acteurs erin die we daar misschien niet zo snel mee zouden associëren. Gamers kunnen in ieder geval rekenen op voldoende fanservice, zonder dat mensen die niet gamen zich hoeven te vervelen in de bios. Minecraft-missie geslaagd.”

Hopelijk wordt de tweede Minecraft-missie weer zo geslaagd: in ieder geval wordt het moeilijk het eerste deel te overtreffen qua inkomsten: die harkte namelijk 957,8 miljoen dollar binnen. In ieder geval is regisseur Jared Hess terug, net als Jason Momoa en Jack Black. In het tweede deel gaan Steve en Alex dieper de Overworld in, waar ze allerlei nieuwe delen en uitdagingen tegenkomen.