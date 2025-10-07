Nieuwe trailer van The Witcher is een gevecht om te kijken

Netflix-serie The Witcher gaat zijn vierde seizoen in en dat is zonder Henry Cavill als Geralt of Rivia, maar wel met Liam Hemsworth in die rol. We konden er in de teaser al even aan wennen, maar nu is er ook een trailer waarin hij zichzelf duidelijk meteen stoer op de kaart wil zetten. Er wordt namelijk heel wat afgevochten in de video.

The Witcher op Netflix

Het op de videogames van CD Projekt Red en de boeken van Andrzej Sapkowski gebaseerde verhaal draait om een soort gemuteerde monsterjager die in principe maar een solo-reiziger is. Hij jaagt op monsters voor geld, maar hij ontmoet onderweg Yennefer van Vengerberg en Cirilla van Cintra. Betoverende vrouwen, en dat is in sommige gevallen letterlijk en figuurlijk.

Tot 2023 werd Geralt gespeeld door Superman-acteur Henry Cavill, maar dat is vanaf dit jaar Liam geworden, de broer van Chris Hemsworth. Het vierde seizoen van The Witcher is te zien vanaf 30 oktober op Netflix. Daarna volgt nog een vijfde seizoen en dan stopt de streamingdienst met deze vertolking van The Witcher. Een vreemd moment voor Hemworth om in te stappen, maar in deze trailer laat hij in ieder geval vast zien dat hij wel een robbertje kan vechten.

