Love is Blind: 10 veelgestelde vragen over Netflix’ datingshow beantwoord

Het is voor veel mensen een guilty pleasure, maar voor Netflix vooral een wereldhit: Love is Blind is nu net zijn negende Amerikaanse seizoen ingegaan. Niet slecht voor een show die pas in 2020 in première ging. Maar er zijn wel veel vragen die we ons als kijker stellen terwijl we naar deze datingshow kijken. Dit is wat je stiekem allemaal wil weten over de logistiek om dit programma heen.
Net als bij programma’s als The Circle of WipeOut is het niet vanzelfsprekend dat er overal maar plekken zijn waar die pods staan. De pods, waarin het eerste deel van deze serie zich afspeelt, zijn echter wel eens verplaatst. In de Amerikaanse variant zijn ze bijvoorbeeld in Trillith Studios en in Santa Clarita geweest. In Europa wordt gefilmd in de pods in Stockholm, Zweden. Er zijn trouwens 20 pods in totaal, die volledig geluidsdicht zijn gemaakt.
We zien wel bergen vol met eten liggen in de gigantische keuken van de leefgebieden bij de pods, maar waar slapen de deelnemers eigenlijk? In de pods zelf wordt niet geslapen (er is niet eens een wc in de pod zelf), maar er zijn wel wc’s in de algemene leefruimte. Ook is er een gym, maar bedden zijn er niet. In het eerste seizoen van de serie sliepen de kandidaten in trailers, maar dat was niet comfortabel genoeg, waardoor er sinds seizoen 2 wordt gekozen voor hotelkamers.
Zolang ze de serie filmen zijn ze helemaal niet met hun telefoons bezig: als er wordt gefilmd zijn telefoons verboden, net als televisies en wifi, zodat de kandidaten zich helemaal op het datingproces kunnen richten zonder afleiding uit hun dagelijks leven of bijvoorbeeld het nieuws.
De maker van Love is Blind, Chris Coelen, zei dat hij de gouden ‘glazen’ geweldig vindt en ze daarom deel wilde laten uitmaken van de serie. Echt een gouden greep dus, want zodra je langs een televisie of smartphone loopt met deze serie erop, dan zie je die gouden glazen en weet je al meteen wat iemand kijkt. Het is heel herkenbaar en ook wel grappig dat het van de pods tot de huwelijksreis helemaal mee wordt genomen.
Op de eerste dag date iedereen elkaar, en dan maak je een score van 1 tot 15 wie je favorieten zijn. Elke dag krijg je vervolgens minder verschillende dates, maar wel langere dates. De producenten besluiten niet zelf wie jij niet meer date, maar er wordt naar de lager beoordeelde kandidaten op je lijst gekeken om die te schrappen. Overigens weten kandidaten niet met wie ze zitten als ze de pod instappen. Ze horen alleen hoe laat ze bij welke pod moeten zijn, maar niet met wie ze zitten. Zo moest een kandidaat in een eerder seizoen even goed door het stof toen hij heel enthousiast de verkeerde naam uitriep tijdens het binnenkomen in de pod.
Nee, in principe zijn alle huwelijksaanzoeken na 10 dagen. Na de verloving gaat iedereen in principe vrij snel daarna naar huis.Dat is waarom je dus in de montage soms denkt: hoe kan die persoon nou nog in de algemene ruimte zijn, terwijl die al verloofd is? Dat zit qua tijdsindeling dus heel anders in elkaar.
Ze spenderen dus 10 dagen in die pods en in eerste instantie zit er dus echt een tijdsklok op de date, maar zeker aan het einde van de week dan kunnen ze heel veel uren achter elkaar met dezelfde persoon daten in de pod. Het begint dus met speed dates, maar daarna gaan ze steeds dieper met mensen die ze hoog in hun lijstje hebben staan, tot er uiteindelijk na 10 dagen wordt verloofd. In totaal kost het hele proces 38 dagen om te filmen van de eerste speeddates tot de bruiloft.
Als ze elkaar voor het eerst zien, dan heb je eerst de big reveal met de deuren die openen, daarna komt er vaak een knuffel of kus, dan gaat de man op een knie en dan zit het koppel nog even samen. Dit is maar een kwartiertje, daarna ga je weer terug naar de gemeenschappelijke ruimte en zie je je verloofd pas na een paar dagen weer, namelijk als je op huwelijksreis gaat.
Er zijn ontzettend veel versies van Love is Blind: de Verenigde Staten, Zweden (met de man met de knuffelsteen), Frankrijk, Engeland, Argentinie, Mexico, Duitsland, Portugal, Japan, Brazilie en Dubai (Habibi). Er zijn dus al heel veel versies, en er komt sowieso nog een Italiaanse en Poolse variant aan. Het geeft inmiddels een leuk inzicht van hoe verschillende culturen met dating omgaan. Je kunt alle seizoenen die uit zijn nu streamen op Netflix.
Jazeker! Het castingproces van het datingprogramma is al afgesloten en we zijn niet zeker hoe ver de productie inmiddels is, maar er is ook een Nederlandse versie in de maak via Netflix en Fremantle. We zijn benieuwd wie de presentatie op zich zullen nemen: Erik de Vogel en Caroline de Bruijn?