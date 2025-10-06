Love is Blind: 10 veelgestelde vragen over Netflix’ datingshow beantwoord

Het is voor veel mensen een guilty pleasure, maar voor Netflix vooral een wereldhit: Love is Blind is nu net zijn negende Amerikaanse seizoen ingegaan. Niet slecht voor een show die pas in 2020 in première ging. Maar er zijn wel veel vragen die we ons als kijker stellen terwijl we naar deze datingshow kijken. Dit is wat je stiekem allemaal wil weten over de logistiek om dit programma heen.

Waar zijn die pods uit Love is Blind?

Net als bij programma’s als The Circle of WipeOut is het niet vanzelfsprekend dat er overal maar plekken zijn waar die pods staan. De pods, waarin het eerste deel van deze serie zich afspeelt, zijn echter wel eens verplaatst. In de Amerikaanse variant zijn ze bijvoorbeeld in Trillith Studios en in Santa Clarita geweest. In Europa wordt gefilmd in de pods in Stockholm, Zweden. Er zijn trouwens 20 pods in totaal, die volledig geluidsdicht zijn gemaakt.

Waar slapen de deelnemers?

We zien wel bergen vol met eten liggen in de gigantische keuken van de leefgebieden bij de pods, maar waar slapen de deelnemers eigenlijk? In de pods zelf wordt niet geslapen (er is niet eens een wc in de pod zelf), maar er zijn wel wc’s in de algemene leefruimte. Ook is er een gym, maar bedden zijn er niet. In het eerste seizoen van de serie sliepen de kandidaten in trailers, maar dat was niet comfortabel genoeg, waardoor er sinds seizoen 2 wordt gekozen voor hotelkamers.