Lijkt phishing, maar helaas: HBO Max wordt duurder

HBO Max heeft een wat vreemd ogende mail gestuurd over een verandering in de voorwaarden. Daarnaast komt het met een prijsverhoging voor de abonnementen zonder reclame. Ook Disney+ gooit zijn prijzen omhoog.

HBO Max duurder

HBO Max verandert zijn gebruiksvoorwaarden per 23 oktober en dat is niet heel spannend, maar vanaf november gaan de prijzen omhoog. HBO Max maakt het meest luxe abonnement, Premium, 17 euro per maand, terwijl dat op dit moment nog 14 euro is. Standaard wordt 12 euro, terwijl dat nu 10 euro is. Alleen het goedkoopste abonnement, Basic met reclame, blijft dezelfde prijs van 5,99 euro.

Volgens HBO is deze verhoging van de kosten nodig door overnames. Het schrijft: “We verhogen de prijzen door overnames, contentcreatie en productontwikkeling, zodat we investeringen kunnen blijven doen in kwaliteitscontent en de productervaring die wij onze klanten willen geven.”

Het verschil tussen de abonnementen is dat je op basic met reclame en standard maar op 2 apparaten tegelijk kunt streamen op een resolutie van 1080p en sdr. Op basic kun je niks downloaden, op standaard 30 afleveringen en films. Premium is heel andere koek: daarmee kun je op 4 apparaten streamen in 4K, Dolby Atmos en HDR-kwaliteit en kun je 100 afleveringen en films downloaden. Het wordt echter nu ineens wel een heel stuk duurder om daarvan te genieten.