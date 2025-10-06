Lijkt phishing, maar helaas: HBO Max wordt duurder

HBO Max heeft een wat vreemd ogende mail gestuurd over een verandering in de voorwaarden. Daarnaast komt het met een prijsverhoging voor de abonnementen zonder reclame. Ook Disney+ gooit zijn prijzen omhoog.
HBO Max verandert zijn gebruiksvoorwaarden per 23 oktober en dat is niet heel spannend, maar vanaf november gaan de prijzen omhoog. HBO Max maakt het meest luxe abonnement, Premium, 17 euro per maand, terwijl dat op dit moment nog 14 euro is. Standaard wordt 12 euro, terwijl dat nu 10 euro is. Alleen het goedkoopste abonnement, Basic met reclame, blijft dezelfde prijs van 5,99 euro.
Volgens HBO is deze verhoging van de kosten nodig door overnames. Het schrijft: “We verhogen de prijzen door overnames, contentcreatie en productontwikkeling, zodat we investeringen kunnen blijven doen in kwaliteitscontent en de productervaring die wij onze klanten willen geven.”
Het verschil tussen de abonnementen is dat je op basic met reclame en standard maar op 2 apparaten tegelijk kunt streamen op een resolutie van 1080p en sdr. Op basic kun je niks downloaden, op standaard 30 afleveringen en films. Premium is heel andere koek: daarmee kun je op 4 apparaten streamen in 4K, Dolby Atmos en HDR-kwaliteit en kun je 100 afleveringen en films downloaden. Het wordt echter nu ineens wel een heel stuk duurder om daarvan te genieten.
Een paar dagen geleden werd ook al bekend dat Disney+ duurder wordt: Standaard met reclame gaat daar 1 euro omhoog, van 6 euro naar 7 euro, terwijl Standaard van 10 naar 11 euro gaat en Premium van 14 naar 16 euro. Deze nieuwe prijzen zijn direct ingevoerd voor nieuwe abonnees, maar bestaande abonnees gaan dit per 4 november betalen. Voor mensen met een jaarabonnement verhoogt Disney de abonnementen op 25 november.
Streamingdiensten worden een dure hobby, zeker als je ze altijd allemaal tot je beschikking wil hebben. De prijsverhogingen werken in de hand dat mensen vaker gaan shoppen: een paar maanden Disney+, dan weer een paar maanden HBO Max, enzovoort. Streamingdiensten hebben er slim aan gedaan om met een levenslange korting te komen, zoals HBO Max en SkyShowtime hebben gedaan: hierdoor is de drempel om op te zeggen toch weer wat hoger. Ook het aanbieden van jaarabonnementen door streamingdiensten kan voorkomen dat mensen gaan wisselen, omdat ze er ten eerste een jaar aan vast zitten en ten tweede geen korting willen mislopen.
In ieder geval zal voor veel Nederlanders gelden dat ze zich even achter de oren zullen krabben: kijk je wel zoveel naar die streamingdienst? HBO Max pakt op dit moment accountdelen nog niet heel streng aan, maar dit belooft volgend jaar te veranderen: dit soort constructies zijn dus ook niet langer een redding voor wie minder voor zijn abonnement wil betalen.