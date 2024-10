Netflix drukt zijn politieke stempel op de serie Love is Blind

Love is Blind bestaat inmiddels al jaren. De datingshow waarin mensen elkaar niet kunnen zien, maar alleen met elkaar kunnen praten en zich zo moeten verloven, is een internationaal succes. Maar er valt iets op aan het nieuwe seizoen: Netflix laat ineens een politieke kleur zien.

Datingshows

Normaliter gaan dating shows nooit echt ergens over, zou je denken. Dat is niet helemaal waar: natuurlijk gaat het meestal vooral om extreem knappe mensen en seks, maar meestal kun je door zo’n programma te kijken wel bedenken wat jij zou vinden als je vriend(in) vreemdgaat, of leer je hoe mensen soms heel anders op bepaalde situaties kunnen reageren. Misschien is het niet altijd even hoogstaand, maar ook uit datingshows is zeker wel wat te halen.

Netflix lijkt het met Love is Blind ineens wat anders aan te pakken. Waar normaal in veel televisieprogramma’s gesprekken over politiek en andere ‘gekleurde’ onderwerpen worden vermeden (of eigenlijk weggemonteerd, want mensen zullen het daar ongetwijfeld ook regelmatig wel over hebben in bijvoorbeeld First Dates of Love Island), zien we in het nieuwe seizoen van Love is Blind dat Netflix toch een andere weg inslaat.

Donald Trump

Dat lijkt het bovendien heel bewust te doen. We zien bijvoorbeeld iemand vragen of de ander wel heeft gestemd in de laatste verkiezingen, maar ook zien we Stephen aan Monica vertellen dat hij voor Donald Trump ging in 2016 en daarna in 2020 voor Joe Biden. Het is een heel opvallend gesprek waarin vooral Trump enorm slecht uit de verf komt. Zelfs als je niet in de Verenigde Staten woont of met die politieke situatie bezig bent, dan valt het op dat het programma ineens wel heel opvallend kiest voor een politiek onderwerp.