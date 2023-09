De 10 lekkerste Netflix guilty pleasures van het jaar

Netflix is natuurlijk de plek van stevige crimi-docu's en toffe series zoals Dahmer, maar er staan ook veel series en films op waar je het misschien niet over hebt met je collega's bij de koffie-automaat. De guilty pleasures. Wat ons betreft zijn pleasures niets om je guilty over te voelen. Dit zijn de 'ergste' van het jaar:

1. The Ultimatum: Queer Love Het nieuwste seizoen van The Ultimatum was enorm saai, maar het seizoen ervoor was episch. Het was de lesbische variant en die bracht genoeg drama en bijzondere persoonlijkheden om van te genieten. #teamMal



2. The Circle Er zijn al veel seizoenen van The Circle, ook uit verschillende landen (waar blijft de Nederlandse versie?), maar het maakt niet uit welke variant je kijkt: het is altijd een heerlijke reeks vol intrige en wijze lessen over catfishen.

3. After Het wordt vaak Fifty Shades voor tieners genoemd, maar ook als volwassene is deze filmreeks een heerlijk coming of age-avontuur om te beleven. Heerlijk om lekker weg te dromen (en soms een beetje te lachen om de kinderlijke situaties die zich voordoen).



4. Sweet Magnolias Het wordt waarschijnlijk niet veel Christelijker dan dit, maar soms heb je na een lange dag stress op werk behoefte aan een beetje kneuterigheid, burgerlijkheid en gemoedelijkheid. Zoek niet verder, Sweet Magnolias is wat je nodig hebt, zeker als Heather Headley begint te zingen.



5. Sex Education Het gaat over kinderen die elkaar sekstherapie geven en dat op zich is een raar gegeven. Maar deze serie wist wel een eigen kledinglijn gescoord bij H&M. Bovendien staat nu het laatste seizoen erop, dus je kunt heerlijk van begin tot eind bingen.

6. Survival of the Thickest De nieuwe serie van Michelle Buteau, die overigens met een Nederlander is getrouwd, is comedygoud. De vrouw weet de ene herkenbare scène na de andere te spelen, waarbij de serie van begin tot eind enorm vermakelijk is, maar wel op een guilty pleasure-achtige manier.

7. Ballers Het is een geweldige serie, maar omdat we in Nederland nu eenmaal over het algemeen niks met American Football hebben, zeker niet de glamoureuze kant ervan, is het toch een guilty pleasure. Eentje die overigens niet origineel van Netflix is, maar eigenlijk aan HBO Max toebehoort. Ach ja, als we The Rock kunnen zien maakt het ons niet uit waar. We kijken Ballers bovendien graag nog een keer van begin tot eind.

8. That 90's Show Tuurlijk was That 70's Show duizend keer beter, maar de That 90's Show weet met leuke verrassingen en verwijzingen te komen. Gewoon kijken, want voor je het weet zie je een bekend gezicht.

9. Too Hot To Handle Het is een van de slechtste series die Netflix rijk is en het buit dat volledig uit met zelfs een succesvolle gamereeks. Gewoon sssht en kijken. Genieten zelfs.

10. Fifty Shades

Er is geen grote guilty pleasure dan 50 Shades, en ze staan allemaal op Netflix. Klaar.