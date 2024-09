Netflix Games review – Stories biedt guilty pleasures op een hoop

Crap, en toch kijken we het

Wat we zo grappig vinden aan deze spellen is dat ze precies hetzelfde gevoel meegeven als de series. Dat gevoel van: wat een crap, wie kijkt dit nou, terwijl je het zelf ook zit te kijken. Je wil het haten, maar eigenlijk is het toch te leuk om echt een hekel aan te hebben. Het is beschamend, maar niet zodanig beschamend dat je het daarom niet kijkt of speelt. Wel zijn het series en games die heel erg om mensen en drama’s draaien, dus als je actie verwacht of heel complexe verhalen, dan kun je het wel vergeten.

Hersenloos vermaak: we denken niet dat Netflix het heel erg zal vinden als we deze producties zo noemen. Er wordt vaak wel geprobeerd om er wat levenslessen in te stoppen, zoals met Too Hot To Handle, maar het wordt zodanig overschaduwd door het uiterlijk van de personen in de serie, dat de boodschap niet binnenkomt. Misschien zelfs niet eens gehoord wordt. Het is allemaal pracht en praal en daar is niks mis mee: het maakt het allemaal lekker om naar te kijken en waar je in de games niet de mensen ziet, is het alsnog grafisch zo aantrekkelijk gemaakt, dat het de aandacht trekt.

Is het een goedkope manier van games maken? Zeker, maar het is wel een groot succes, want anders zou Netflix er nooit zoveel van hebben. Het voelt dating sim-achtig aan, maar dat is het niet altijd. Wel gaat het vaak om het bedenken van een leuke comeback, al moet je dus altijd kiezen uit een paar opties die het spel je geeft. Welke invloed dat verder op het verloop van het spel heeft, dat is iet helemaal duidelijk, daar is het ook misschien vaak een wat te klein spel voor. Maar we denken zomaar dat dat mensen ook niet zo uitmaakt: dit is gewoon lekker vermaak, precies zoals het bronmateriaal.