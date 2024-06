Netflix Games komt onder andere met The Hobbit-spel

Binnenkort krijgt het dus ook nog The Case of the Golden Idol, een point-and-click-spel dat op 11 juni verschijnt. Maar eerst komt morgen Netflix Stories: Perfect Match, wat gebaseerd is op de Nick Lachey-series van de streamingdienst. En dan is er ook nog Too Hot to Handle 3, dat inderdaad de opvolger is van twee eerdere datingsims gebaseerd op de spelshow. Dat komt op 23 juli. We zitten echter vooral te wachten op de game van Emily in Paris, al komt er ook eentje van Selling Sunset, mocht je je zelf eens een makelaar willen wanen die de meest luxueuze villa’s verkoopt.

Mobiele spellen van Netflix

Genoeg te doen dus, en dat was er eigenlijk al, want Netflix Games bevat diverse toffe games (en natuurlijk ook wat missers, dat kan ook niet anders). Of de aankomende spellen ook missers worden, dat moeten we nog zien. Sowieso is de Hobbit-game interessant, omdat de games waar het op lijkt monstersuccessen zijn. En de franchise waar het op gebaseerd is, op zich ook wel.